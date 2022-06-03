Материнская депрессия портит детское поведение
Новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружило связь между депрессией у мам до, во время и после беременности и проблемами с поведением у их детей. Это лишний раз подчеркивает, как важно следить за своими нервами женщинам, которые планируют испытать счастье материнства.
Американские учёные выяснили что депрессивность женщины до и во время беременности может негативно отразиться на раннем поведении их ребёнка и его эмоциональном благополучии. Чем более выражены симптомы депрессии у молодой мамы, как во время беременности, так и после родов, тем ниже уровень внимательности и поведенческого контроля её ребёнка. А вот это уже увеличивает риск серьёзных проблем у малыша в течение всей его жизни, включая и взрослый возраст.
Родителям известно, что детское поведение можно корректировать, но лучше начинать это в самом раннем возрасте. Однако ещё более важным будет контроль над психикой будущей мамы, которой лучше избегать депрессивных эпизодов. Нынешнее исследование проводилось в два этапа в течение 7 лет еще до коронавирусной пандемии. За детьми матерей следили вплоть до наступления пятилетнего возраста.
Женщины проходили собеседование не менее четырех раз, рассказывая о своих симптомах депрессии, один раз ещё до зачатия, дважды во время беременности и через три месяца после родов. Это позволяло отследить изменения их чувств с течением времени. Авторы исследования подчёркивают, что материнская депрессия является одним из самых распространённых осложнений беременности и послеродового периода. К сожалению, многие мамы стыдятся обращаться с этой проблемой к врачам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
Здоровье
государственный исследовательский университет, расположенный в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния, США
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