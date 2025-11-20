Риск образования тромбов снижается с помощью «укола» свекольного сока - «уменьшает жесткость» сосудов

"С возрастом или из-за повреждений ваши кровеносные сосуды могут стать менее эластичными и начать затвердевать. Когда это происходит, кровь течет через них менее легко и с большей вероятностью сгущается. Однако, по мнению исследователей, свекла может снизить жесткость артерий", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Было показано, что поглощение нитратов увеличилось в девять раз, когда люди употребляли свекольный сок. Нитрат превращается в оксид азота, вещество, которое вступает в реакцию с клетками, выстилающими кровеносные сосуды, заставляя кровеносные сосуды расширяться и пропускать больше крови".

Свертывание крови является нормальным телесным процессом. Когда вы получаете порез, свертывание предотвращает чрезмерную потерю крови. Но чрезмерное свертывание крови в венах или артериях опасно, так как может ограничить приток крови к сердцу и другим жизненно важным органам. Все больше и больше исследований показывают, что риск образования тромбов можно снизить с помощью диетических изменений, таких как употребление большего количества свеклы.Многие основные факторы могут вызвать свертывание крови, например, уплотнение кровеносных сосудов.Исследование показало, чтоРиск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается с возрастом, и одной из причин этого является снижение способности нашего организма получать доступ к естественному оксиду азота.Участникам потребовалась только одна доза, чтобы увидеть эффект, и это не обязательно должен быть свекольный сок, просто хороший источник нитратов.Большой салат из зеленых листьев делает то же самое. Дополнительным преимуществом свежих овощей является то, что они также обладают способностью снижать окислительный стресс — еще одну проблему, которая усугубляется с возрастом.