Врач Беленков: пересаливание пищи делает человека подверженным инсульту и деменции

«Повышенное употребление соли стимулирует развитие артериальной гипертонии, что в свою очередь приводит к опасным последствиям, в частности, к инсульту», - сказал академик Беленков на съемках программы «О самом главном».

«Злоупотребление солью часто приводит к развитию сосудистой деменции», - постулировал кардиолог.

Врач Беленков предупредил россиян, что манера пересаливать пищу является одной из самых вредных пищевых привычек. Постоянное пересаливание пищи делает человека подверженным инсульту и деменции, а также другим заболеваниям, которые ассоциируются с сосудистыми повреждениями.Он добавил, что те сосудистые отклонения, которые возникают у гипертоников, могут пагубно влиять на сердце, почки, печень, мозг. В числе опасных последствий злоупотребления солью, повышающей людям кровяное давление, – почечная недостаточность, тромбозы и ишемия, деменция.Какие симптомы, могут говорить о том, что человек злоупотребляет солью.Постоянное желание пить и потребление большого количества воды являются характерными симптомами избыточного потребления соли.Когда человек привыкает есть много соли, обычно посоленная еда может казаться ему пресной.При злоупотреблении солью отечность может усиливаться к концу дня. В частности, отекают конечности.У людей, которые злоупотребляют солью, часто возникают болезненные ощущения в мышцах.Избыток солью пагубно влияет на периферическую нервную систему – организм может сигналить об этом вспышками злости и повышенной раздражительностью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может проявляться гипертонический криз

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