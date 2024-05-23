Врач Беленков: пересаливание пищи делает человека подверженным инсульту и деменции
Врач-кардиолог Юрий Беленков: привычка пересаливать еду, которая сохраняется годами, увеличивает риск опасных сосудистых патологий.
Врач Беленков предупредил россиян, что манера пересаливать пищу является одной из самых вредных пищевых привычек. Постоянное пересаливание пищи делает человека подверженным инсульту и деменции, а также другим заболеваниям, которые ассоциируются с сосудистыми повреждениями.
«Повышенное употребление соли стимулирует развитие артериальной гипертонии, что в свою очередь приводит к опасным последствиям, в частности, к инсульту», - сказал академик Беленков на съемках программы «О самом главном».
Он добавил, что те сосудистые отклонения, которые возникают у гипертоников, могут пагубно влиять на сердце, почки, печень, мозг. В числе опасных последствий злоупотребления солью, повышающей людям кровяное давление, – почечная недостаточность, тромбозы и ишемия, деменция.
«Злоупотребление солью часто приводит к развитию сосудистой деменции», - постулировал кардиолог.
Какие симптомы, могут говорить о том, что человек злоупотребляет солью.
Жажда. Постоянное желание пить и потребление большого количества воды являются характерными симптомами избыточного потребления соли.
Слабый вкус еды. Когда человек привыкает есть много соли, обычно посоленная еда может казаться ему пресной.
Отечность. При злоупотреблении солью отечность может усиливаться к концу дня. В частности, отекают конечности.
Мышечная боль. У людей, которые злоупотребляют солью, часто возникают болезненные ощущения в мышцах.
Раздражительность. Избыток солью пагубно влияет на периферическую нервную систему – организм может сигналить об этом вспышками злости и повышенной раздражительностью.
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Юрий Беленков
Здоровье
врач-кардиолог, академик РАН
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