Психиатр Калькэ: имеющаяся шизофрения дремлет в человеке до определенного момента

«Причины возникновения точно до конца не изучены, но есть несколько теорий, каждая из которых объясняет течение и возникновение заболевания», - отметил специалист.

«Спровоцировать заболевание невозможно, только его приступ. Оно «дремлет» в человеке изначально, это задано генетическим набором и обусловлено чаще всего наследственностью, поэтому в зоне риска находятся те, у кого кто-то из кровных родственников болел шизофренией», - поделился он.

Психиатр Калькэ назвал шизофрению в интервью Тульской службе новостей тяжелым психическим заболеванием, ведущим к инвалидности. Врачи различают четыре вида этой болезни, статистически чаще её жертвами становятся мужчины.Психиатр Калькэ добавил, что имеющаяся шизофрения дремлет в человеке до определенного момента, то есть, он уже появляется на свет с предрасположенностью к её проявлению – заболеть этим недугом невозможно. Шизофрения может пребывать в «спящем» состоянии, пока какой-либо фактор не спровоцирует возникновение острого приступа. Это может быть, например фактор в виде сильного стресса или вирусной инфекции. Как правило, человек, у которого начинают проявляться яркие симптомы шизофрении после таких событий, изначально отличается некой странностью, уточнил психиатр.Также Калькэ обратил внимание на то, что шизофрения может быть постоянной, с непрерывным течением и тяжелой, но также встречаются нетяжелые формы или болезнь принимает приступообразное течение. Приступы обычно случаются раз в полгода-год, но иногда бывают более интенсивными. Если болезнь прогрессирует, утяжеляется, то её приступы со временем проявляются во все более патологической форме.Врач заявил, что выявить признаки заболевания самостоятельно практически невозможно, пока не проявится острый приступ с галлюцинациями, манией преследования, паранойей. В более мягкой форме шизофрения может выражаться в отгороженности от социума, включая самых близких людей, в отсутствии эмпатии, эмоциональной холодности и безучастности даже по отношению к родным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что страшные сны могут быть показателем высокого интеллекта и психических расстройств.

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