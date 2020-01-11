Ученые разрабатывают набор для домашнего тестирования, который измеряет гормоны стресса
Стресс может быть благом человека или его проклятием. В определенных ситуациях это может мотивировать людей, но у людей с хроническим уровнем стресса чаще возникают проблемы со здоровьем, включая болезни сердца и психические расстройства. Для борьбы с его неблагоприятными последствиями ученые разработали простой тест, который поможет измерить и контролировать уровни стресса.
Тест, детище исследователей из Университета Цинциннати - биосенсор, который измеряет гормоны стресса через пот, кровь и мочу. В своей предварительной статье, которую ученые опубликовали в Американском обществе химиков «Сенсорз», они подчеркнули потенциал устройства, в частности, для домашнего применения. Национальный научный фонд и США Research Lab ВВС спонсировал исследование.
«Я хотел что-то простое и легкое для интерпретации», - сказал Эндрю Стекл, соавтор исследования и профессор электротехники в Калифорнийском университете. - «Это может не дать вам всю информацию, но она говорит вам, нужен ли вам помощь».
Взять под контроль стресс, прежде чем он контролирует васДля большинства людей стресс глубоко укоренился в повседневной жизни. В то время как здоровый уровень стресса может помочь человеку лучше учиться или работать, воздействие повышенного уровня стресса может привести к вредным привычкам, таким как недосыпание и переедание.
Со временем хронический стресс приводит к развитию более серьезных состояний, например, к атеросклерозу. Для исследователя Калифорнийского университета Прайокты Рэй, которая также является автором статьи, основной мотивацией исследования было создание теста, который был бы дешев, эффективен и доступен для всех.
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