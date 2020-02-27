Бактерии – друзья и враги человека

Они появились на Земле задолго до того, как появились другие организмы. Бактерии настолько малы, что их можно увидеть только с помощью микроскопа. Они имеют только одну клетку и очень простую структуру.Бактерии появляются в разных формах. Сферические бактерии бывают круглыми или шаровидными. Палочковидные бактерии живут в вашем кишечнике и образуют цепочки. Спиралевидные бактерии имеют скрученную форму.Бактерии поглощают питательные вещества и удаляют отходы через свои клеточные стенки. Они размножаются, расщепляя себя посередине. Затем две новые клетки могут разделиться на четыре и так далее. За короткое время одна бактерия может размножаться миллиарды раз.Некоторые бактерии могут проникать внутрь человеческого организма, размножаться и вызывать инфекцию. Эти вредные бактерии называются патогенами.Наша иммунная система отвечает за борьбу с этими бактериями. Тем не менее, иногда нам нужна вакцина, чтобы помочь бороться с этими злоумышленниками. Вакцины-это слабые или мертвые формы самих бактерий. Такое вещество помогает нашему организму бороться с бактериями в будущем. Некоторые примеры заболеваний, вызванных бактериальными инфекциями, - туберкулез или пневмония.Лучший способ защитить себя от бактерий - это держать себя в чистоте и мыть руки. Поскольку бактерии могут переноситься по воздуху, мы должны закрывать нос и рот, когда чихаем. Витамины также помогают укрепить нашу иммунную систему и бороться с бактериями.Бактерии могут быть полезны и для человеческого организма. Они живут в нашем желудке и помогают нам переваривать пищу. Другие бактерии создают сыр и йогурт. Бактерии работают в почве и разлагают мертвые растения и животных.