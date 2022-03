Препарат от малярии поможет бороться с резистентным раком

«При лечении пациентов с раком головы и шеи я часто вижу, что химиотерапия неэффективна. Цисплатин — очень важный химиотерапевтический препарат, но резистентность опухоли к нему — серьезная проблема», — рассказывает соавтор исследования Умамахесвар Дуввури, доктор медицинских наук, хирург в онкологическом центре, профессор отоларингологии.

Новое исследование предполагает, что лекарство от малярии гидроксихлорохин ингибирует пути, которые вызывают устойчивость к цисплатину (химиотерапевтический агент) при раке головы и шеи, и восстанавливает эффекты цисплатина по уничтожению опухолей в животных моделях.Результаты, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences учеными Питтсбургского университета и одноименного медицинского центра, дают дорогу клиническим испытаниям, в которых цисплатин и гидроксихлорохин сочетаются для лечения резистентного к химиотерапии рака головы и шеи.Предыдущие исследования показали, что белок под названием TMEM16A связан с устойчивостью к цисплатину в опухолях пациентов. Сверхэкспрессия этого белка, которая встречается примерно в 30 % случаев рака головы и шеи, также связана со снижением выживаемости. Новое исследование предполагает, что TMEM16A способствует вытеснению цисплатина из клеточных ячеек, называемых лизосомами. В здоровой клетке лизосомы действуют как система переработки и удаления отходов, расщепляя молекулы для повторного использования и удаляя клеточный детрит. В опухолях, которые сверхэкспрессируют TMEM16A, этот белок запускает новый сигнальный путь, повышая выработку лизосом, которые изолируют и выводят цисплатин из клетки.Гидроксихлорохин является противомалярийным средством, подавляющим функцию лизосом. Чтобы оценить его потенциал в лечении цисплатин-резистентного рака, команда имплантировала раковые клетки человека в мембрану, окружающую эмбрион в оплодотворенных куриных яйцах. Они обнаружили, что в яйцах, обработанных как гидроксихлорохином, так и цисплатином, сохранилось меньше опухолевых клеток, по сравнению с яйцами, обработанными только цисплатином.