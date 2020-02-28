Ученые обнаружили два новых типа шизофрении

«Огромное количество исследований демонстрировали, что у людей с шизофренией, объем тканей головного мозга меньше, чем у здорового человека. Однако это не так для трети пациентов, которых мы изучили. Их показатели близки к норме. Это не значит, что этим людям будет ставиться диагноз шизофрения. Речь идет о подтипе, ненормальной модели», - рассказывает глава исследования доктор Кристос Даватзикос.

Исследователи, представляющие Университет Пенсильвании, впервые обнаружили два отличных друг от друга нейроанатомических подтипа шизофрении. Ученые проанализировали сканы головного мозга более чем трехсот пациентов.Первый из обнаруженных типов демонстрирует более низкое распространение серого вещества в сравнении со здоровыми для человека показателями. А вот второй тип отлично маскируется под данные, считающиеся нормальными.Ученые полагают, что исследование поможет создать в будущем терапию, которая будет более узконаправлена, а значит, обеспечит лучшие результаты для пациентов.