Ученые доказали, что мы живем в прошлом

Нам кажется, что мы живем в настоящем. Когда мы открываем глаза, мы воспринимаем внешний мир таким, какой он есть сейчас. Однако на самом деле мы немного остаемся в прошлом.Чтобы информация, которую считывают наши глаза, добралась до мозга, требуется время. Это доли секунды, но они есть, а значит, мы немного живем прошлым.Группа ученых опубликовала исследование, в котором участники взаимодействовали с движущимися предметами и у них фиксировали мозговую активность.Ученые предположили, что мозг экстраполирует положение движущихся объектов, чтобы понять их траекторию и место, где они будут в следующий момент.Для этого ученые провели эксперимент. Они запустили объект по часовой стрелке и в положении на 12 часов он внезапно исчезал. При этом у участников, которые наблюдали за объектом, фиксировалась активность мозга аналогичная тому, как если бы он был в движении и появился в положении на 1 час.Другими словами, мозг «видел» объект, основываясь на том, где он, как предполагалось, должен появиться. Это подтверждает, что информация об исчезновении предмета не успела «добраться» до мозга.