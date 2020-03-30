Ученые представили новый препарат против ВИЧ 1 типа

«Фостемсавир обладает новым механизмом действия без перекрестной резистентности in vitro к доступным в настоящее время классам антиретровирусных препаратов, имеет благоприятный профиль взаимодействия и показал как иммунологические, так и вирусологические ответы», - пишут авторы.

Новое исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine, продемонстрировало эффективность препарата фостемсавира при борьбе с устойчивым к лекарствам ВИЧ 1 типа.Майкл Козал, доктор медицинских наук из Йельской школы медицины, и его коллеги провели исследование на пациентах с ВИЧ 1 типа, имеющего множественную лекарственную устойчивость.В исследовании приняли участие 272 пациента, которые могли пользоваться, по крайней мере, одним из одобренных антиретровирусных препаратов. Их рандомно разделили на две группы. Первая получала фостемсавир, вторая плацебо в течение восьми дней. После этого пациентам открыто давали фостемсавир. Еще одной группе, состоящей из 99 человек, которые не могли пользоваться ни одним из имеющихся на рынке препаратов, давали фостемсавир открыто.Исследователи обнаружили, что среднее снижение уровня РНК ВИЧ 1 типа составило 0,79 и 0,17?10 копий/мл в группах принимающих препарат и плацебо на 8-й день соответственно. На 48-й неделе вирусологический ответ зафиксировали у 54 и 38% пациентов в рандомизированной и нерандомизированной группах. Среднее увеличение количества CD4+ Т-клеток составило 139 и 64 клеток/мм3 соответственно. 7% пациентов прекратили прием препарата из-за побочных эффектов.Исследование финансировалось Bristol-Myers Squibb и GlaxoSmithKline/ViiV Healthcare, производителем фостемсавира.