На обложке Tatler Russia впервые появилась трансгендерная женщина

«История Наташи Максимовой — много лет назад, в Казахстане, ее звали мужским именем — именно такая. Наташа родилась в чужом теле и говорит, что у нее было два пути: сделать операцию по смене пола или выйти в окно. Она выбрала первый», - отметили в редакции.

Редакция Tatlerотметила, что не видит смысла помещать на обложку журнала исключительно больших знаменитостей с многомиллионными подписчиками в Instagram . В издании сообщили, что Наташа Максимова – известный человек в московских и парижских кругах. Она родилась в Казахстане в теле мальчика.Известно, что героиня живет в Париже, она замужем. В графе пол у нее стоит «женский». Максимова также опубликовала свою фотографию с обложки Tatler в Instagram, поделившись радостной новостью с подписчиками, и вспомнив то, какой путь она проделала.Мнения интернет-пользователей разделились. Одни поддержали идею журнала, отметив, что в России нужно больше говорить о таких людях, но нашлись и те, кто раскритиковал редакцию за «пропаганду трансгендеров».Ранее портал «Медикфорум» писал , что артист балета Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных дали сыну необычное имя.