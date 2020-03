На обложке Tatler Russia впервые появилась трансгендерная женщина

View this post on Instagram

А вот и наша долгожданная обложка, про которую давно говорят в телеграме. Возможно, вы спросите: «А это кто?» Мы ответим: Наташа Максимова, особенный человек для татлеровской Москвы и татлеровского Парижа, широко известный в этих узких кругах. Мы искренне уверены: в 2020-м необязательно ставить на обложку только звезд с миллионными инстаграмами и мудрыми цитатами о смысле жизни. «Татлер» всегда охотился за историями, от которых не оторваться. История Наташи Максимовой — много лет назад, в Казахстане, ее звали мужским именем — именно такая. Наташа родилась в чужом теле и говорит, что у нее было два пути: сделать операцию по смене пола или выйти в окно. Она выбрала первый. И рискнула очень честно об этом рассказать: о детстве, переезде в Париж, бельгийском хирурге, который превратил ее в Наташу, о маме, которая поддержала сразу и безоговорочно, о папе, который так и не смог этого принять, о своем муже... Наташа, мы еще раз благодарим за доверие.?? И очень надеемся, что этот журнал даст надежду тем, кто в ней нуждается. Отрывок из интервью читайте по ссылке в профиле. ?: @olgaizakson Стиль: @ngoldenberg Макияж: @molchanof Укладка: @kochegov_konstantin