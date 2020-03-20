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Оксана Самойлова назвала месяц после рождения сына «худшим в жизни»

Оксана Самойлова и рэпер Джиган

Супруга Джигана, Оксана Самойлова, в феврале стала мамой в четвертый раз. В «звездной» семье родился долгожданный сын Давид. Однако месяц после рождения ребенка 31-летняя Оксана назвала «худшим в своей жизни».

Несколько дней назад Оксана Самойлова и ее супруг Джиган оказались в центре скандала после того, как музыкант попал в реабилитационную клинику из-за проблем с наркотиками и алкоголем. Сама молодая мама на некоторое время пропала из Сети, а затем заявила, что «готова поддерживать отца своих детей в сложной ситуации».

Теперь 31-летняя жена рэпера призналась, что, несмотря на счастливое событие в семье, последний месяц она считает «худшим в ее жизни». 

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Сегодня месяц Давидику?со всеми этими событиями,я даже не смогла рассказать вам какой он мой сын? Мы должны были быть максимально счастливыми ,Но так случилось что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться всё что строилось 10 лет.не знаю что ещё можно сказать...снимать беззаботные сторис я просто не могу пока что ,грузить вас своими печалями не хочу.делать вид что ничего не случилось я не собираюсь,но и рассказывать всё в соц сетях ,не буду.так же как и ходить на всякие передачи и тд . Ситуация усложняется тем,что Мы всё ещё не можем вылететь домой.я устала,мой уровень энергии на минусе,моя душа горит адским пламенем . Но я уже целый месяц Мама самого милого и любимого мальчика на свете )?

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«Сегодня месяц Давидику. Со всеми этими событиями я даже не смогла рассказать вам, какой он мой сын. Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться всё что строилось 10 лет. Не знаю, что ещё можно сказать...», - написала Самойлова у себя в Instagram, впервые показав лицо сына.


Оксана также отметила, что ситуация ухудшается тем, что из-за ситуации с пандемией они не могут вылететь домой, в Россию.



«Звездные» друзья и подписчики поддержали Самойлову и пожелали ей сил справиться со всеми невзгодами, которые на нее навалились в последнее время.
Теги : звезды, дети звезд, Оксана Самойлова
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Оксана Самойлова назвала месяц после рождения сына «худшим в жизни»
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