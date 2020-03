Оксана Самойлова назвала месяц после рождения сына «худшим в жизни»

View this post on Instagram

Сегодня месяц Давидику?со всеми этими событиями,я даже не смогла рассказать вам какой он мой сын? Мы должны были быть максимально счастливыми ,Но так случилось что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться всё что строилось 10 лет.не знаю что ещё можно сказать...снимать беззаботные сторис я просто не могу пока что ,грузить вас своими печалями не хочу.делать вид что ничего не случилось я не собираюсь,но и рассказывать всё в соц сетях ,не буду.так же как и ходить на всякие передачи и тд . Ситуация усложняется тем,что Мы всё ещё не можем вылететь домой.я устала,мой уровень энергии на минусе,моя душа горит адским пламенем . Но я уже целый месяц Мама самого милого и любимого мальчика на свете )?