Только этот фактор влияет на то, где у вас откладывается жир
Согласно новым данным, склонность жира накапливаться на животе, бедрах или ягодицах зависит от одного фактора: генетики. Исследование, в котором приняли участие около 360 000 человек, было проведено Упсальским университетом (Швеция) и опубликовано в журнале Nature Communications.
Матиас Раск Андерсен, ведущий автор исследования:
"Мы знаем, что женщины и мужчины, как правило, накапливают жир по-разному - женщины, в основном на бедрах и ногах, а мужчины - по всему телу с акцентом на живот. Это связано с воздействием половых гормонов, таких как эстрогены. Но молекулярные механизмы, которые контролируют это явление, не были известны"Чтобы исследовать их более подробно, распределение жира в организме участников было определено с помощью измерений импеданса - то есть измерений электрического сопротивления, когда ток проходит через тело.
Многочисленные гены отвечают за распределение жираУченые использовали данные британского когортного исследования «Биобанк». С помощью этих наборов данных были исследованы миллионы генетических вариантов во всем геноме на предмет распределения жира в руках, ногах или туловище. Исследовательская группа выявила почти сотню генов, которые влияют на распределение жировой ткани в различных клетках человека.
Огромные различия между поламиЗначительная разница между мужчинами и женщинами была особенно поразительной.
«На нас произвело впечатление большое количество различных генетических эффектов у мужчин и женщин», - говорит соавтор Аса Йоханссон.
Область накопления жира имеет разные эффекты на здоровьеКак показали предыдущие исследования, область, в которой накапливается жир, оказывает воздействие на здоровье.
Например, жир на животе ассоциируется с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Способность накапливать жир вокруг бедер и ног, а не живота, дает женщинам естественную защиту от сердечно-сосудистых заболеваний.
По мнению авторов, новые данные могут помочь в разработке новых лекарств, которые предотвращают проблемы со здоровьем.
«Биологические системы, которые мы выделяем в нашем исследовании, могут стать отправной точкой для новых лекарств, которые направлены на распределения жира в организме, и тем самым снижают риск заболеваний», - сказал Матиас Раск-Андерсен.
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