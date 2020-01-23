Только этот фактор влияет на то, где у вас откладывается жир

"Мы знаем, что женщины и мужчины, как правило, накапливают жир по-разному - женщины, в основном на бедрах и ногах, а мужчины - по всему телу с акцентом на живот. Это связано с воздействием половых гормонов, таких как эстрогены. Но молекулярные механизмы, которые контролируют это явление, не были известны"

Многочисленные гены отвечают за распределение жира

Огромные различия между полами

«На нас произвело впечатление большое количество различных генетических эффектов у мужчин и женщин», - говорит соавтор Аса Йоханссон.

Область накопления жира имеет разные эффекты на здоровье

«Биологические системы, которые мы выделяем в нашем исследовании, могут стать отправной точкой для новых лекарств, которые направлены на распределения жира в организме, и тем самым снижают риск заболеваний», - сказал Матиас Раск-Андерсен.