4 фитнес-правила, которым стоит следовать после 60

Ключ к долгой и здоровой жизни – правильное питание, отсутствие стресса и физические упражнения. Однако с возрастом мышцы, кости и связки уже не так крепки, поэтому важно соблюдать несколько правил, чтобы предотвратить получение травмы.Позвоночник – часть организма, которая испытывает серьезную нагрузку постоянно. Чтобы расслабить этот отдел, после тренировок повисите минуту-две на турнике, полностью вытянув ноги.Откажитесь от упражнений с осевой нагрузкой, например, приседании со штангой на плечах.Эксперты советуют обратить внимание на йогу и пилатес после 60. Для них характерна меньшая интенсивность, но тело при этом все равно получит необходимую нагрузку. Кроме того, йога помогает растянуться.Сила рук сокращается с возрастом. Усилить хват поможет обычный эспандер. А с помощью планки можно укрепить руки в целом.К 60 годам тело привыкает сидеть, поэтому важно давать суставам амплитудную нагрузку. Выполняйте глубокие приседы без веса, чтобы повысить подвижность суставов.