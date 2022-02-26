Ежедневная тарелка каши снижает риск болезни Альцгеймера
Овес и фасоль богаты растворимой клетчаткой, которая, как давно считается, защищает от деменции — скорее всего, потому, что она способствует размножению хороших бактерий, подавляющих воспаление в мозге.
20-летнее исследование, в котором приняли участие почти 4000 взрослых, подтвердило его профилактические свойства, обнаружив, что у тех, кто употреблял клетчатку, риск развития болезни Альцгеймера был на 26% ниже. Связь была наиболее очевидна у людей, которые потребляли больше растворимой клетчатки, которая также содержится в горохе, чечевице и арахисе.
Профессор Казумаса Ямагиши, ведущий исследователь из Университета Цукуба в Японии, сказал:
«Механизмы в настоящее время неизвестны, но они могут включать взаимодействие между кишечником и мозгом. Одна из возможностей заключается в том, что растворимая клетчатка регулирует состав кишечных бактерий. Это может повлиять на нейровоспаление, которое играет роль в возникновении деменции».
Прошлые исследования подтвердили, что употребление в пищу большого количества волокнистых продуктов, таких как фрукты и овощи, улучшает пищеварительную систему и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, включая снижение уровня холестерина.
Профессор Ямагиши сказал, что эти дополнительные преимущества могут способствовать снижению вероятности развития заболеваний, влияющих на работу мозга. Он добавил:
«Также возможно, что пищевые волокна могут снизить другие факторы риска развития деменции, такие как масса тела, артериальное давление, уровень липидов и глюкозы».
Клетчатка полезна для мозга, увеличивая поступление кислорода.
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Казумаса Ямагиши
Здоровье
Ведущий исследователь из Университета Цукуба (Япония)
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