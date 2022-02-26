Ежедневная тарелка каши снижает риск болезни Альцгеймера

«Механизмы в настоящее время неизвестны, но они могут включать взаимодействие между кишечником и мозгом. Одна из возможностей заключается в том, что растворимая клетчатка регулирует состав кишечных бактерий. Это может повлиять на нейровоспаление, которое играет роль в возникновении деменции».

«Также возможно, что пищевые волокна могут снизить другие факторы риска развития деменции, такие как масса тела, артериальное давление, уровень липидов и глюкозы».