2 столовые ложки уксуса в день снижают артериальное давление — расслабляют кровеносные сосуды
Уксус может вызвать выброс химических веществ, которые расслабляют кровеносные сосуды.
Лекарства от артериального давления могут помочь людям с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний из-за гипертонии.
"Правильные изменения образа жизни могут вывести уровень вашего артериального давления из опасной зоны в течение нескольких недель. Добавление в рацион небольшого количества уксуса может помочь. Было обнаружено, что для этого достаточно двух столовых ложек уксуса в день, примерно 30 мл.", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Кислоты и другие химические вещества в уксусе являются причиной этих преимуществ. Уксус содержит химические вещества, известные как полифенолы, которые могут вызвать высвобождение другого химического вещества — оксида азота, расслабляющего кровеносные сосуды.
Полифенолы также «сильно стимулируют» работу клеток, выстилающих кровеносные сосуды, известных как эндотелиальные клетки. Эти клетки контролируют свертываемость крови и иммунную функцию. Когда они не работают, они могут привести к сужению кровеносных сосудов, что повышает уровень артериального давления.
Дисфункция эндотелиальных клеток означает, что клетки не работают так, как должны. Вместо того, чтобы держать кровеносные сосуды открытыми (расширенными), клетки заставляют ваши кровеносные сосуды сжиматься или сужаться.
"Диета с низким содержанием жиров, которая содержит «много клетчатки», такой как цельнозерновой рис, хлеб и макароны, а также много фруктов и овощей, может помочь снизить кровяное давление".
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