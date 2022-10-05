2 столовые ложки уксуса в день снижают артериальное давление — расслабляют кровеносные сосуды

"Правильные изменения образа жизни могут вывести уровень вашего артериального давления из опасной зоны в течение нескольких недель. Добавление в рацион небольшого количества уксуса может помочь. Было обнаружено, что для этого достаточно двух столовых ложек уксуса в день, примерно 30 мл.", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Диета с низким содержанием жиров, которая содержит «много клетчатки», такой как цельнозерновой рис, хлеб и макароны, а также много фруктов и овощей, может помочь снизить кровяное давление".