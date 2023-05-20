Врач Пономарева: тот, кто меняет свой рацион в 60 лет, получает дополнительные 8 лет жизни

"Тот, кто меняет свои привычки в старости, может выиграть больше времени в жизни. Например, изменение диеты может оказать положительное влияние на оставшуюся продолжительность жизни", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Если 20-летний изменит это, он получит около десяти лет жизни. Когда 60-летний человек делает этот переход, он все равно получает около восьми лет жизни».

Радикальная диета в пожилом возрасте — не лучшая идея

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«Активность и социальное участие важны для психического здоровья».

Много физических упражнений, сбалансированное питание, воздержание от алкоголя и сигарет: в медицине бесспорно, что здоровый образ жизни может снизить риск многих заболеваний. И что нездоровые привычки увеличивают риск. Например, при высоком кровяном давлении, артрозе, раке легких, сахарном диабете и многих других заболеваниях.Это хорошо изучено в случае со средиземноморской диетой: много свежих овощей и фруктов, мало мяса, много рыбы и высококачественные масла.И даже тот, кому 80 лет, может получить еще добрых три года, изменив свой рацион. По крайней мере, в статистически рассчитанном среднем - один может больше, другой меньше.Если люди, которые были заядлыми курильщиками всю свою жизнь, бросят курить в возрасте от 55 до 64 лет, они могут прожить в среднем четыре года.Слишком тяжелые диеты, например, больше не рекомендуются в пожилом возрасте, потому что существует риск недоедания. С килограммами теряется мышечная масса. Тогда лучшим подходом может быть употребление большего количества белка. Потому что белки играют важную роль в поддержании мышц и, следовательно, подвижности в пожилом возрасте.Здоровый образ жизни также включает в себя заботу о своем психическом благополучии. Например, назначая регулярные встречи с другими.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить артериальное давление.

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