Кардиолог Варфоломеев назвал 7 симптомов тромбоза - требует срочной медицинской помощи

"Однако тромбы, которые не растворяются сами по себе, могут стать опасными и опасными для жизни. Они могут перемещаться по телу, блокируя кровоснабжение некоторых жизненно важных органов. Например, одной из основных причин инсульта является тромб в мозге. А если тромб достигнет легких, это может привести к так называемой легочной эмболии", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Пульсирующая или схваткообразная боль

Припухлость

Покраснение

Повышенная температура участка кожи.

Внезапной одышки

Острой боли в груди (может усиливаться при вдохе)

Кашля или кашля с кровью.

«У молодых здоровых людей тромбы встречаются редко».

Вы находитесь в больнице или недавно выписались из нее, особенно если вы не можете много передвигаться (например, после операции)

Имеют избыточный вес

Дым

Используете комбинированные гормональные контрацептивы, такие как комбинированные таблетки, противозачаточные пластыри или вагинальные кольца

Раньше у вас был тромб

Беремены или только что родили ребенка

У вас воспалительное заболевание, такое как болезнь Крона или ревматоидный артрит.

«Если у вас высокий риск образования тромбов – например, вы находитесь в больнице – следуйте советам вашей лечащей команды по предотвращению образования тромбов. Это может включать ношение чулок, улучшающих кровоток, или прием лекарств, снижающих риск образования тромбов (антикоагулянтов). Есть также вещи, которые вы можете сделать, чтобы избежать образования тромбов».

Сидеть в течение длительного времени без движения

Употребление большого количества алкоголя, так как это может привести к обезвоживанию.

Курение.

Сохраняйте активность: регулярные прогулки могут помочь.

Пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания – при обезвоживании у вас больше шансов получить тромб.

Попытка похудеть, если у вас избыточный вес

Ношение летных чулок или носков для улучшения кровообращения во время длительных перелетов – об этом вам может посоветовать фармацевт.

Свертывание крови — важная функция организма, позволяющая предотвратить чрезмерное кровотечение при травмах.Поэтому обнаружение любого из симптомов тромба может спасти жизнь. В большинстве случаев тромбы образуются либо в ногах, либо в руках – это состояние известно как тромбоз глубоких вен (ТГВ).Это может вызвать симптомы, которые появляются в ногах или руках.Кардиолог настоятельно рекомендует вамОн также предупреждает, чтоСуществует ряд факторов, которые могут повысить риск образования тромба, некоторые из которых находятся вне вашего контроля.Тромбоз глубоких вен также чаще встречается у людей старше 60 лет, больных раком или сердечной недостаточностью, а также варикозного расширения вен. К счастью, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы минимизировать риск.Ранее МедикФорум писал о пользе яичной скорлупы.

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