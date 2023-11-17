Рано или поздно? Вот в какое время следует есть углеводы

В это время следует есть углеводы

«Не существует правильного или неправильного времени суток для употребления углеводов», - говорит врач-диетолог Малярова Ольга специально для МедикФорум.

Углеводы – важно до и после тренировки

«Употребление продуктов, богатых углеводами, перед тренировкой помогает организму работать эффективно, поскольку организм использует запасы энергии. Углеводы также могут помочь вам похудеть».

"Простые углеводы должные быть сведены к минимуму, если вы хотите сохранить здоровье и контролировать вес".

Самые полезные углеводы

Цельнозерновые продукты

"Цельнозерновые продукты могут помочь контролировать вес, так как они более сытные и могут снижать аппетит".

Овощи

Бобовые

"Бобовые культуры являются отличным источником белка и пищевых волокон, а также содержат множество витаминов и минералов".

Хотите похудеть или бороться со своими проблемными зонами? Тогда вы, наверное, слышали, что углеводы следует есть только в определенное время суток. Однако существуют разногласия относительно того, какое время лучше.Некоторые люди ценят богатый углеводами завтрак, чтобы начать день полнымДругие полагаются на так называемую «загрузку углеводов» — план питания, при котором большая часть углеводов остается на ужин.Утро, а лучше вечер – в какое время суток на столе должны быть продукты, богатые углеводами? Вот что говорят нам эксперты по питанию.Если вы едите большую часть углеводов утром, вы можете поддерживать оптимальный уровень сахара в крови, а также терять вес. Исследования уже доказали это.Однако другие исследования показали, что ужин с высоким содержанием углеводов и завтрак с низким содержанием углеводов также помогают похудеть.Участники исследования потеряли вес и размер, но смогли сохранить мышечную массу. Поэтому врач рекомендует тем, кто хочет похудеть, самостоятельно определить, какой вариант для них лучше.Спортсменам особенно следует следить за тем, чтобы они потребляли достаточное количество углеводов.Продукты с "медленными" (или сложными) углеводами (например, цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, бобовые) полезнее для здоровья, чем продукты с быстрыми углеводами (сладости, белый хлеб, макароны из мягких сортов пшеницы и т.д.).Сложные углеводы богаты клетчаткой, которая помогает регулировать пищеварение и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они также содержат витамины и минералы, необходимые для здоровья организма.Овощи являются источником витаминов, минералов, которые необходимы для поддержания здоровья организма. Овощи могут помочь контролировать вес, так как они низкокалорийны и богаты водойБобовые также помогают снизить уровень холестерина в крови, улучшают работу кишечника .Ранее МедикФорум писал о чае, которые помогает при бессоннице.

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