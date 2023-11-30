Эксперты советуют диабетикам ходить по часу в день, эндокринолог Гуреева считает, что этого недостаточно

Другие способы профилактики диабета

"Когда мы говорим о профилактике диабета, мы обычно говорим о профилактике диабета 2 типа. Безопасные и эффективные способы профилактики диабета 1 типа пока не выявлены, несмотря на количество исследований в этой области. Что касается физической активности, начните с ограничения количества времени, проводимого сидя. Прерывайте время сидения, вставая и ненадолго подвигавшись каждые 20–30 минут. Это, плюс часовая прогулка хорошее начало. Но в перспективе этого недостаточно".

"Диета является наиболее важной частью изменения образа жизни. Небольшие изменения могут иметь большое значение и помочь вам сделать первые несколько шагов по снижению риска".

Похудение

"Может быть трудно сохранять мотивацию, но снижение риска развития диабета поможет вам прожить более долгую и здоровую жизнь".

Кроме того, специалисты предложили новый подход к борьбе с диабетом второго типа – гулять каждый день по часу,По словам врачей, прогулки оказывают положительное влияние на уровень глюкозы в крови у пациентов. Это объясняется тем, что ходьба способствует быстрому всасыванию сахара в кровь. При диабете второго типа клетки организма не могут эффективно использовать инсулин, что в отсутствии терапии может привести к повышенному уровню глюкозы.Люди с диабетом второго типа часто страдают от ожирения. Подобная физическая активность помогает увеличить метаболизм и поддерживать здоровый вес.относительно профилактики диабета и контроле уровня сахара уже у заболевших диабетом людей.Обычная ходьба не может полностью заменить упражнения, тренажёрный зал и другие виды спорта.Хороший первый шаг — отказаться от продуктов с высокой степенью переработки, рафинированных зерновых, таких какПланируйте свое питание на основе овощей, большего количества растительных белков, цельнозерновых продуктов, молочных продуктов, постного мяса, жирной рыбы, орехов и полезных масел, таких как оливковое масло,Поддержание здорового веса имеет решающее значение, поскольку ожирение увеличивает риск. Даже небольшая потеря веса может значительно снизить риск развития диабета 2 типа.Если у вас преддиабет, план питания и физических упражнений, который поможет вам сбросить всего 5% от первоначальной массы тела, может задержать или предотвратить развитие диабета 2 типа. Составьте план действий и придерживайтесь этого. Постарайтесь не расстраиваться, если не увидите немедленных результатов.Ранее МедикФорум писал о пользе кукурузы для профилактики диабета.

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