Эксперты советуют диабетикам ходить по часу в день, эндокринолог Гуреева считает, что этого недостаточно

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Эксперты советуют диабетикам ходить по часу в день, эндокринолог Гуреева считает, что этого недостаточно


Врачи все чаще советуют людям с диабетом второго типа увеличить количество физических упражнений в своей жизни. Это объясняется тем, что недостаточная активность является одним из ключевых факторов развития заболевания.


Кроме того, специалисты предложили новый подход к борьбе с диабетом второго типа – гулять каждый день по часу, сообщило издание Life.

По словам врачей, прогулки оказывают положительное влияние на уровень глюкозы в крови у пациентов. Это объясняется тем, что ходьба способствует быстрому всасыванию сахара в кровь. При диабете второго типа клетки организма не могут эффективно использовать инсулин, что в отсутствии терапии может привести к повышенному уровню глюкозы.

Люди с диабетом второго типа часто страдают от ожирения. Подобная физическая активность помогает увеличить метаболизм и поддерживать здоровый вес.

Другие способы профилактики диабета 


Специально для МедикФорум, врач-эндокринолог Антонина Гуреева дала свой комментарий, относительно профилактики диабета и контроле уровня сахара уже у заболевших диабетом людей.

"Когда мы говорим о профилактике диабета, мы обычно говорим о профилактике диабета 2 типа. Безопасные и эффективные способы профилактики диабета 1 типа пока не выявлены, несмотря на количество исследований в этой области. Что касается физической активности, начните с ограничения количества времени, проводимого сидя. Прерывайте время сидения, вставая и ненадолго подвигавшись каждые 20–30 минут. Это, плюс часовая прогулка хорошее начало. Но в перспективе этого недостаточно".

Обычная ходьба не может полностью заменить упражнения, тренажёрный зал и другие виды спорта.

"Диета является наиболее важной частью изменения образа жизни. Небольшие изменения могут иметь большое значение и помочь вам сделать первые несколько шагов по снижению риска".

Хороший первый шаг — отказаться от продуктов с высокой степенью переработки, рафинированных зерновых, таких как белый хлеб, сладких продуктов и сладких напитков. Планируйте свое питание на основе овощей, большего количества растительных белков, цельнозерновых продуктов, молочных продуктов, постного мяса, жирной рыбы, орехов и полезных масел, таких как оливковое масло, советует врач-эндокринолог.

Похудение


Поддержание здорового веса имеет решающее значение, поскольку ожирение увеличивает риск. Даже небольшая потеря веса может значительно снизить риск развития диабета 2 типа. 

Если у вас преддиабет, план питания и физических упражнений, который поможет вам сбросить всего 5% от первоначальной массы тела, может задержать или предотвратить развитие диабета 2 типа. Составьте  план действий и придерживайтесь этого. Постарайтесь не расстраиваться, если не увидите немедленных результатов.

"Может быть трудно сохранять мотивацию, но снижение риска развития диабета поможет вам прожить более долгую и здоровую жизнь".


Ранее МедикФорум писал о пользе кукурузы для профилактики диабета.


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