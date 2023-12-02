Ученые рассказали как защитить мозг от ожирения, а невролог Алехина дала советы для усиления эффекта

« Необходимо контролировать как ИМТ, так и состояние окружности талии, чтобы избежать метаболических нарушений. Следовательно, снижение веса до оптимального уровня рекомендуется путем здорового и сбалансированного режима питания, такого как средиземноморская диета, соответствующие физические упражнения и снижение потребления алкоголя на протяжении всей взрослой жизни», - комментирует исследование врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Вполне возможно, что связь между ожирением и деменцией потенциально может быть опосредована другими состояниями, такими как гипертония или антихолинергическое лечение".

Хотя это и не изучалось в этом исследовании, вопрос о том, существует ли интерактивный эффект между ожирением и другими факторами риска среднего возраста, такими как гипертония, диабет и

в отношении деменции, будет изучен в предстоящей работе.

Нормальный ИМТ находится между 18,6 и 24,9 и рассчитывается путем деления веса человека в килограммах на квадрат его роста в метрах.

«Учитывая, что число людей с деменцией уже резко увеличивается по мере старения нашего населения, будет чрезвычайно важно свести к минимуму дополнительные предотвратимые факторы риска, такие как ожирение».

Не курите.

Делайте много упражнений.

Ешьте здоровую пищу.

Управляйте проблемами со здоровьем, включая диабет, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина.

Сохраняйте умственную активность, изучая новые хобби, читая или разгадывая кроссворды.

Оставайтесь вовлеченными в общество. Посещайте общественные мероприятия, церковь или группы поддержки.

Об этом сообщает изданиеФизическая активность мышей, такая как добровольный бег в колесе, способствовала формированию новых нервных клеток в гиппокампе мышей с ожирением. Гиппокамп играет важную роль в формировании долговременной памяти. Тренировки снизили уровень выработки молекулы TNF, которая усиливает воспаление. А воспаление, в свою очередь приводит к деменции.Люди, страдающие ожирением в позднем взрослом возрасте, сталкиваются с повышенным риском развития деменции на 31% по сравнению с теми, чей индекс массы тела (ИМТ) находится в пределах «нормального» диапазона. Риск может быть особенно высоким для женщин.Авторы предупреждают, что нынешняя эпидемия ожирения может привести к буму деменции в будущем.Современные клинические рекомендации предполагают, что ожирение является важным модифицируемым фактором риска, связанным с индивидуальным образом жизни. Но связь остается несколько неясной из-за противоречивых результатов различных исследований, при этом есть некоторые предположения, что ожирение можно даже считать защитным фактором здоровья среди пожилых людей.Предыдущие данные свидетельствуют о том, что ожирение может вызывать повышенный риск развития деменции через прямое влияние на цитокины (клеточные сигнальные белки) и гормоны, полученные из жировых клеток, или косвенно через неблагоприятное воздействие на факторы риска сосудов. Некоторые исследователи также предположили, чтостатус носителя APOE 4,Ранее МедикФорум писал о том, как определить риск инфаркта по мочке уха.

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