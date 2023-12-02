Ученые рассказали как защитить мозг от ожирения, а невролог Алехина дала советы для усиления эффекта
Регулярные физические нагрузки могут оказать существенное воздействие на сохранение когнитивных функций при ожирении, как показывают результаты исследования.
Об этом сообщает издание Life Metabolism.
Физическая активность мышей, такая как добровольный бег в колесе, способствовала формированию новых нервных клеток в гиппокампе мышей с ожирением. Гиппокамп играет важную роль в формировании долговременной памяти. Тренировки снизили уровень выработки молекулы TNF, которая усиливает воспаление. А воспаление, в свою очередь приводит к деменции.
Люди, страдающие ожирением в позднем взрослом возрасте, сталкиваются с повышенным риском развития деменции на 31% по сравнению с теми, чей индекс массы тела (ИМТ) находится в пределах «нормального» диапазона. Риск может быть особенно высоким для женщин.
Авторы предупреждают, что нынешняя эпидемия ожирения может привести к буму деменции в будущем.
«Необходимо контролировать как ИМТ, так и состояние окружности талии, чтобы избежать метаболических нарушений. Следовательно, снижение веса до оптимального уровня рекомендуется путем здорового и сбалансированного режима питания, такого как средиземноморская диета, соответствующие физические упражнения и снижение потребления алкоголя на протяжении всей взрослой жизни», - комментирует исследование врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Современные клинические рекомендации предполагают, что ожирение является важным модифицируемым фактором риска, связанным с индивидуальным образом жизни. Но связь остается несколько неясной из-за противоречивых результатов различных исследований, при этом есть некоторые предположения, что ожирение можно даже считать защитным фактором здоровья среди пожилых людей.
Предыдущие данные свидетельствуют о том, что ожирение может вызывать повышенный риск развития деменции через прямое влияние на цитокины (клеточные сигнальные белки) и гормоны, полученные из жировых клеток, или косвенно через неблагоприятное воздействие на факторы риска сосудов. Некоторые исследователи также предположили, что избыток жира в организме может увеличить риск деменции через метаболические и сосудистые пути, которые способствуют накоплению амилоидных белков или повреждениям головного мозга.
"Вполне возможно, что связь между ожирением и деменцией потенциально может быть опосредована другими состояниями, такими как гипертония или антихолинергическое лечение".
Хотя это и не изучалось в этом исследовании, вопрос о том, существует ли интерактивный эффект между ожирением и другими факторами риска среднего возраста, такими как гипертония, диабет и статус носителя APOE 4, в отношении деменции, будет изучен в предстоящей работе.
Нормальный ИМТ находится между 18,6 и 24,9 и рассчитывается путем деления веса человека в килограммах на квадрат его роста в метрах.
«Учитывая, что число людей с деменцией уже резко увеличивается по мере старения нашего населения, будет чрезвычайно важно свести к минимуму дополнительные предотвратимые факторы риска, такие как ожирение».
Советы невролога по предотвращению деменции:
- Не курите.
- Делайте много упражнений.
- Ешьте здоровую пищу.
- Управляйте проблемами со здоровьем, включая диабет, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина.
- Сохраняйте умственную активность, изучая новые хобби, читая или разгадывая кроссворды.
- Оставайтесь вовлеченными в общество. Посещайте общественные мероприятия, церковь или группы поддержки.
Ранее МедикФорум писал о том, как определить риск инфаркта по мочке уха.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий