Врач Кореневич рассказала, что сахар приводит к запечатыванию сосудов, кардиолог Варфоломеев подтвердил, что сладкое может вызвать инсульт

"Давно замечено, что люди, которые мало двигаются, предпочитают лежать на диване, имеют гораздо более высокий риск инсульта", — отметила врач.

"Недавнее исследование предлагает дополнительные доказательства того, что употребление слишком большого количества сахара может быть вредным для вашего сердца. Исследователи обнаружили, что диета с высоким содержанием «свободных сахаров» — сахаров, добавляемых в пищу, или сахаров, которые естественным образом содержатся во фруктовых соках, меде и сиропах — может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта. К сахару никогда не относились должным образом, когда дело касалось здоровья сердца", - говорит Варфоломеев.

Слишком много сахара вызывает диабет и ожирение

«Диабет и ожирение являются основными факторами риска развития ишемической болезни сердца, которая является причиной сердечного приступа, и заболеваний периферических артерий, которые могут привести к инсульту».

Одной из причин развития инсульта, по мнению кардиолога и кандидата медицинских наук, являются неправильное питание и недостаток физической активности.Более того, неправильное и несбалансированное питание, а также обжорство являются факторами, повышающими риски развития опасных заболеваний. В результате люди мы сталкиваются с проблемой лишнего веса и забитых атеросклеротическими бляшками сосудов. В группе риска также находятся люди, злоупотребляющие алкоголем, и курящие.Врач рекомендует избегать не только жирных продуктов и сала, но и продуктов, содержащих сахар (сладостей, изделий из белой муки, быстрых каш, белого риса и прочего), а также ограничивать потребление продуктов с высоким гликемическим индексом.Хотя большинство из нас знает, что холестерин, соль и насыщенные жиры могут нанести ущерб сердцу, сахар обычно не является главным приоритетом, когда речь идет о здоровье сердца, но так и должно быть.которыеПо словам кардиолога регулярное употребление большого количества сахара увеличивает риск развития диабета и ожирения.Благодаря этим возможностям «было доказано, что высокий уровень сахара, без сомнения, увеличивает риск инсульта и сердечного приступа.Повышенный уровень сахара в крови, который наблюдается у людей с неконтролируемым диабетом, может вызвать высокое кровяное давление, что создает нагрузку на сердце.Обработанный сахар также может увеличить уровень триглицеридов — типа жира, который естественным образом циркулирует в крови. Высокий уровень триглицеридов является прямым побочным продуктом избытка калорий, в которых много сахара,.Исследование показало, что люди, которые регулярно ели продукты, вызывающие воспаление, такие какпо сравнению с теми, кто регулярно, которые уменьшают воспаление в организме, говорит кардиолог.Ранее МедикФорум писал о пользе яиц.

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