Врачи: проглоченная жвачка может стать опасной для кишечника
Врачи предупреждают, что проглоченная жевательная резинка может оказаться провокатором непроходимости кишечника.
В большинстве случаев проглоченной жвачки можно не бояться, но иногда она может стать опасной для кишечника – об этом в интервью Fox News рассказали врачи, гастроэнтеролог Ари Ламет и педиатр Керри Фроммер.
«Для большинства людей жвачка не опасна. Даже если она попадает в кишечник, то, не перевариваясь, выводится из организма в течение суток. Однако в некоторых случаях жвачки могут спровоцировать непроходимость кишечника», - отметила, в частности, доктор Ламет.
- Когда закупорка просвета кишки вызывается инородным телом, врачи называют такую кишечную непроходимость обтурационной. При этом человек ощущает сильные боли в животе, вздутие, тошноту и рвоту, задержку стула и газов в тракте. Кишечная непроходимость опасна возможным попаданием содержимого кишки в брюшную полость, развитием перитонита и летальным исходом. Человеку с этой проблемой необходима медицинская помощь.
Также специалист предупредила, что жвачка по назначению должна использоваться лишь ограниченное время. Её длительное жевание может привести к вздутию живота и поспособствовать значительному дискомфорту, болям в кишечнике из-за проникновения лишнего воздуха.
Ранее врач Екатерина Кашух констатировала, что способность жвачки вызывать гастрит (например, при жевании на голодный желудок) – это миф. Обычно опасность жвачки связывают с ее способностью стимулировать выделение желудочного сока. Но в реальности у людей, которые ее жуют, не происходит существенных изменений объема и кислотности желудочного сока: он не вырабатывается из-за жевательной резинки в таком количестве, чтобы вызывать повреждения слизистой, заявила медик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с заболеваниями ЖКТ категорически не следует употреблять свежеиспеченный хлеб.
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