Врачи: проглоченная жвачка может стать опасной для кишечника

«Для большинства людей жвачка не опасна. Даже если она попадает в кишечник, то, не перевариваясь, выводится из организма в течение суток. Однако в некоторых случаях жвачки могут спровоцировать непроходимость кишечника», - отметила, в частности, доктор Ламет.

Когда закупорка просвета кишки вызывается инородным телом, врачи называют такую кишечную непроходимость обтурационной. При этом человек ощущает сильные боли в животе, вздутие, тошноту и рвоту, задержку стула и газов в тракте. Кишечная непроходимость опасна возможным попаданием содержимого кишки в брюшную полость, развитием перитонита и летальным исходом. Человеку с этой проблемой необходима медицинская помощь.

В большинстве случаев проглоченной жвачки можно не бояться, но иногда она может стать опасной для кишечника – об этом в интервью Fox News рассказали врачи, гастроэнтеролог Ари Ламет и педиатр Керри Фроммер.По словам медика, людям, переносившим операции на желудочно-кишечном тракте, или тем, кто уже страдал от закупорки кишечника ранее, особенно важно следить за тем, чтобы жвачка не была случайно проглочена. В свою очередь педиатр Файрстейн обратила внимание на то, что опасными для кишечника могут стать частые случаи проглатывания жевательной резинки.Также специалист предупредила, что жвачка по назначению должна использоваться лишь ограниченное время. Её длительное жевание может привести к вздутию живота и поспособствовать значительному дискомфорту, болям в кишечнике из-за проникновения лишнего воздуха.Ранее врач Екатерина Кашух констатировала, что способность жвачки вызывать гастрит (например, при жевании на голодный желудок) – это миф. Обычно опасность жвачки связывают с ее способностью стимулировать выделение желудочного сока. Но в реальности у людей, которые ее жуют, не происходит существенных изменений объема и кислотности желудочного сока: он не вырабатывается из-за жевательной резинки в таком количестве, чтобы вызывать повреждения слизистой, заявила медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с заболеваниями ЖКТ категорически не следует употреблять свежеиспеченный хлеб.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.