Гепатолог Морозов: почему у непьющих людей может развиться жировая болезнь печени

«Жировая болезнь печени может развиться даже у тех людей, кто совсем не пьет спиртное. Это результат избыточного жира в печени при чрезмерном потреблении калорий и низкой физической активности. Чтобы минимизировать вероятность развития болезни, следует снизить калорийность пищи, а также заняться спортом», - поделился мнением врач с aif.ru

«Фруктозу добавляют в газированные напитки и кондитерские изделия. Кроме того, много природной фруктозы содержится в меде. Также она содержится во фруктах».

«Если имеется риск развития неалкогольной жировой болезни печени, полезен будет именно небольшой дефицит калорий», - подчеркнул эксперт.

Гепатолог Морозов объяснил, почему у непьющих людей может развиться жировая болезнь печени. Медик констатировал, что ключевой причиной патологии является чрезмерное потребление калорий в сочетании с низкой физической активностью.В частности, Морозов порекомендовал находить время для ходьбы и легкого бега, езды на велосипеде. По словам врача, на физические нагрузки следует тратить не менее 150-200 минут в неделю, разделив их на 4-5 раз.Специалист добавил, что одной из распространенных привычек, ведущих к патологическому ожирению печени, является употребление фруктозы, используемой в качестве подсластителя продуктов и напитков.Морозов подчеркнул, что избыток фруктозы опасен, поскольку процесс её усвоения отличается от того, как организм усваивает обычную сахарозу. Ее употребление в большей степени стимулирует аккумуляцию жира в печени.Также врач посоветовал контролировать количество употребляемых в пищу насыщенных жиров.Кроме того, он обратил внимание на то, что резкое сокращение калорийности рациона, нехватка питательных веществ, анорексия тоже могут оказаться фактором, побуждающим печен начать накапливать жир.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, нужно ли отказываться от молока после 50 лет

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