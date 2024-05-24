Гепатолог Морозов: почему у непьющих людей может развиться жировая болезнь печени
Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Морозов: злоупотребляющие алкоголем – первые кандидаты на ожирение печени, но оно может возникнуть и у непьющих людей.
Гепатолог Морозов объяснил, почему у непьющих людей может развиться жировая болезнь печени. Медик констатировал, что ключевой причиной патологии является чрезмерное потребление калорий в сочетании с низкой физической активностью.
«Жировая болезнь печени может развиться даже у тех людей, кто совсем не пьет спиртное. Это результат избыточного жира в печени при чрезмерном потреблении калорий и низкой физической активности. Чтобы минимизировать вероятность развития болезни, следует снизить калорийность пищи, а также заняться спортом», - поделился мнением врач с aif.ru.
В частности, Морозов порекомендовал находить время для ходьбы и легкого бега, езды на велосипеде. По словам врача, на физические нагрузки следует тратить не менее 150-200 минут в неделю, разделив их на 4-5 раз.
Специалист добавил, что одной из распространенных привычек, ведущих к патологическому ожирению печени, является употребление фруктозы, используемой в качестве подсластителя продуктов и напитков.
«Фруктозу добавляют в газированные напитки и кондитерские изделия. Кроме того, много природной фруктозы содержится в меде. Также она содержится во фруктах».
Морозов подчеркнул, что избыток фруктозы опасен, поскольку процесс её усвоения отличается от того, как организм усваивает обычную сахарозу. Ее употребление в большей степени стимулирует аккумуляцию жира в печени.
Также врач посоветовал контролировать количество употребляемых в пищу насыщенных жиров.
Кроме того, он обратил внимание на то, что резкое сокращение калорийности рациона, нехватка питательных веществ, анорексия тоже могут оказаться фактором, побуждающим печен начать накапливать жир.
«Если имеется риск развития неалкогольной жировой болезни печени, полезен будет именно небольшой дефицит калорий», - подчеркнул эксперт.
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Сергей Морозов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, диетолог, гепатолог, доктор медицинских наук
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