Ученым удалось продлить фертильность мышей - это может решить проблему качества яйцеклеток у зрелых женщин

«Качественные яйцеклетки необходимы для успеха беременности, они обеспечивают все строительные блоки, необходимые для эмбриона. Мы исследовали, можно ли обратить процесс репродуктивного старения пероральной дозой соединения-прекурсора, используемого клетками для создания молекулы», - говорит Гомер.

«Мы лечили мышей низкими дозами NMN в их питьевой воде в течение четырех недель, и смогли значительно восстановить качество яиц и увеличить количество живорождений во время испытания на размножение».

ЭКО и донорство яйцеклеток

"Наши результаты показывают, что существует возможность восстановить качество яйцеклеток и фертильность женщины, используя пероральное введение NAD-стимулирующих агентов".