Ученым удалось продлить фертильность мышей - это может решить проблему качества яйцеклеток у зрелых женщин
Исследователи подняли коэффициент фертильности у самок мышей пожилого возраста с небольшими дозами метаболического соединения, которое обращает вспять процесс старения в яйцеклетках. Это дает надежду женщинам, пытающимся забеременеть.
Исследование, проведенное в Университете Квинсленда, показало, что неинвазивное лечение может поддерживать или восстанавливать качество и количество яиц, а также устранять самый большой барьер фертильности для женщин старшего возраста.
Команда под руководством профессора Хейдена Гомера обнаружила, что потеря качества яйцеклеток в результате старения происходит из-за более низкого уровня определенной молекулы в клетках, критически важной для выработки энергии.
«Качественные яйцеклетки необходимы для успеха беременности, они обеспечивают все строительные блоки, необходимые для эмбриона. Мы исследовали, можно ли обратить процесс репродуктивного старения пероральной дозой соединения-прекурсора, используемого клетками для создания молекулы», - говорит Гомер.
Рассматриваемая молекула известна как NAD (никотинамид-адениндинуклеотид), а «предшественник» - как NMN (никотинамид-мононуклеотид).
Профессор Гомер считает, что фертильность у мышей начинает снижаться примерно с одного года.
«Мы лечили мышей низкими дозами NMN в их питьевой воде в течение четырех недель, и смогли значительно восстановить качество яиц и увеличить количество живорождений во время испытания на размножение».
ЭКО и донорство яйцеклетокЭКО не может улучшить качество яйцеклеток, поэтому единственной альтернативой для зрелых женщин является использование репродуктивного материала молодых женщин.
"Наши результаты показывают, что существует возможность восстановить качество яйцеклеток и фертильность женщины, используя пероральное введение NAD-стимулирующих агентов".
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