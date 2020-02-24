Новые виды исследования рака крови станут доступны в Дагестане

– Развитие службы онкогематологии в нашей республике – одно из важных и приоритетных направлений. Это тот профиль медицины, где точность и оперативность диагностики спасает жизни. Мы планируем дальнейшее развитие службы в республике. Так в республиканской клинической больнице расширено отделение онкогематологии на 50 коек. Ранее оно находилось в составе отделения гематологии, где лечились пациенты с самыми различными заболеваниями крови. Теперь пациенты, нуждающиеся в химиотерапии, будут получать лечение в новом отделении онкогематологии, у которого будет создано собственное реанимационное отделение, а также в составе отделения будут функционировать 5 коек дневного стационара» - отметил Джамалудин Гаджиибрагимов.

Как узнал МедикФорум в мероприятии приняли участие первый заместитель Правительства Дагестана Анатолий Карибов, министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов, директор ТФОМС «Дагестан» Ильяс Мамаев, руководитель Росздравнадзора по республике Дагестан Тамирлан Мухамедов, а также сотрудники аппарата министерства здравоохранения.Сложные высокоточные методы диагностики, такие как иммуногистохимические исследования при злокачественных новообразованиях крови, впервые будут внедрены в Дагестане.На совещании было отмечено, что в настоящее время проводится работа по заключению договоров с организациями, выполняющими данные исследования. Для пациентов диагностика будет абсолютно бесплатной, высокотехнологичные анализы оплачиваются в рамках госгарантий за счёт средств ОМС.Всё это позволит улучшить точность диагностики и проводить динамический контроль эффективности химиотерапии лейкозов, прокомментировали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Раньше для исследований такого уровня пациентам приходилось выезжать за пределы республики, теперь же жизненно необходимые анализы можно будет сдать в Дагестане.Ранее МедикФорум сообщал, что дагестанские травматологи получили уникальное медицинское устройство.