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Доктор Комаровский назвал симптомы коронавируса у детей

комаровский

Известный детский педиатр Евгений Комаровский на своей странице в соцсети рассказал, что последние исследования заболевания у детей отмечают, что для этой категории характерны легкие и нетипичные симптомы.


«У них очень часто возникают рвота и диарея и длительное выделение с калом коронавируса.  То есть детей в очаге нужно обследовать при любых непонятных симптомах, изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом.  Все это может быть признаками коронавирусной инфекции», — отметил Комаровский в Instagram.


Он добавил,  что коронавирус у детей протекает в более легкой форме, и почти все случаи гибели подрастающего поколения от данного заболевания сопряжены с тяжелой фоновой патологией.

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Теги : Комаровский, дети, коронавирус, симптомы заболевания
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