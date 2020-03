Доктор Комаровский назвал симптомы коронавируса у детей

View this post on Instagram

В мире • Впервые в Китае ноль случаев внутри страны. Европейский Союз закрыл свои границы на 30 дней. • Решается судьба Токийских Олимпийских игр 2020 года. • Индия закрывает Тадж-Махал, Саудовская Аравия приостанливает проведение молитв в Мекке и Медине. • Автопроизводители собираются выпускать на своих заводах аппараты ИВЛ, производители алкоголя переключаются на производство антисептических гелей, Zara выпускает маски и халаты, а Ютуб и Нетфликс снижают качество потоковой подачи. ? В Италии ? • 8,3% от общего числа зараженных - работники здравоохранения. Смертность уже 2 суток повышает 400 человек. ? Наука ? • О заболеваемости детей, применении ибупрофена и сроках возможного окончания карантина. ? Комментарии ? • О важности первых часов работы магазинов только для людей преклонного возраста. • Об использование мобильных телефонов для отслеживания перемещения и контактов заражённых. • Об опасности распространения ложной информации. ? Практикум ? • Что такое пульсоксиметр и зачем он вам нужен именно сейчас. ? Автор прощального стихотворения - мой друг Григорий Певзнер