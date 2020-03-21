Доктор Комаровский назвал симптомы коронавируса у детей

Известный детский педиатр Евгений Комаровский на своей странице в соцсети рассказал, что последние исследования заболевания у детей отмечают, что для этой категории характерны легкие и нетипичные симптомы.





«У них очень часто возникают рвота и диарея и длительное выделение с калом коронавируса. То есть детей в очаге нужно обследовать при любых непонятных симптомах, изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом. Все это может быть признаками коронавирусной инфекции», — отметил Комаровский в Instagram.





Он добавил, что коронавирус у детей протекает в более легкой форме, и почти все случаи гибели подрастающего поколения от данного заболевания сопряжены с тяжелой фоновой патологией.