Доктор Комаровский назвал симптомы коронавируса у детей
Известный детский педиатр Евгений Комаровский на своей странице в соцсети рассказал, что последние исследования заболевания у детей отмечают, что для этой категории характерны легкие и нетипичные симптомы.
«У них очень часто возникают рвота и диарея и длительное выделение с калом коронавируса. То есть детей в очаге нужно обследовать при любых непонятных симптомах, изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом. Все это может быть признаками коронавирусной инфекции», — отметил Комаровский в Instagram.
Он добавил, что коронавирус у детей протекает в более легкой форме, и почти все случаи гибели подрастающего поколения от данного заболевания сопряжены с тяжелой фоновой патологией.
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