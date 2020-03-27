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Новая терапевтическая стратегия против диабета: витамин D

Новая терапевтическая стратегия против диабета: витамин D

Поддержание уровня рецептора витамина D (VDR) в клетках поджелудочной железы, которые синтезируют и секретируют инсулин (?-клетки), может способствовать защите от развития диабета и противодействовать повреждению клеток поджелудочной железы, вызванному прогрессированием заболевания. 

Это подтверждается исследованием, проведенным учеными в Университете Барселоны, которое указывает на рецептор в качестве потенциальной терапевтической мишени при профилактике и лечении диабета.

Снижение экспрессии VDR у диабетиков

Ученые наблюдали более низкую экспрессию VDR в островках поджелудочной железы мышей с диабетом 1 и 2 типа. Они продемонстрировали, что сверхэкспрессия VDR в В-клетках мышей с диабетом противодействует заболеванию, и в то же время доказывает, что устойчивые уровни рецепторов витамина D в клетках могут сохранять их массу и функцию и защищать от диабета.

Глюкоза стимулирует рецептор витамина D

Авторы подтвердили, что экспрессия VDR отрицательно коррелировала с уровнем циркулирующего сахара - глюкоза стимулирует VDR:
«Неожиданно мы продемонстрировали, что рецептор витамина D снижается, когда уровни циркулирующей глюкозы физиологически низки. Эти результаты могут быть объяснены тем фактом, что диабет связан с низким уровнем внутриклеточной глюкозы», - объясняют исследователи.

Полезность витамина D в лечении диабета

О пользе дополнения профилактики диабета витамином D широко сообщалось ранее, клинические данные о его эффективности в улучшении состояния противоречивы. Авторы предполагают, что для достижения положительных результатов режим приема витамина D должен планироваться при отсутствии снижения экспрессии VDR.

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Теги : витамин D, диабет
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Ученые смогли увидеть, как иммунная система побеждает COVID-19
Болеющий новым коронавирусом писатель Акунин рассказал о симптомах
Новая терапевтическая стратегия против диабета: витамин D