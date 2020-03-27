Новая терапевтическая стратегия против диабета: витамин D

Снижение экспрессии VDR у диабетиков

Глюкоза стимулирует рецептор витамина D

«Неожиданно мы продемонстрировали, что рецептор витамина D снижается, когда уровни циркулирующей глюкозы физиологически низки. Эти результаты могут быть объяснены тем фактом, что диабет связан с низким уровнем внутриклеточной глюкозы», - объясняют исследователи.

Полезность витамина D в лечении диабета