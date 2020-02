О научной работе медиков из Новосибирска написал влиятельный журнал

Результаты исследований врачей из новосибирской клиники Мешалкина опубликованы в медицинском научном журнале The Journal of the American Medical Association (JAMA).Исследование шло с 2013 года - в нем приняли участие медики из Германии, Польши, России и США. Специалисты из Новосибирска обследовали 129 человек. Всего же было обследовано 302 пациента, у которых диагностирована фибрилляция предсердий с сопутствующей артериальной гипертензией.Как сообщает официальный сайт центра Мешалкина, 148 больным заболевание лечили с помощью хирургического вмешательства - им выполнили радиочастотную катетерную аблацию. 154 пациентам также провели ренальную денервацию.В итоге выяснилось, что во второй группе доля пациентов, у которых в течение 12 месяцев не наблюдались рецидивы фибрилляции предсердий. Кроме того, у них зафиксировали нормализацию артериального давления.Все это подтвердило предположение новосибирских врачей, которое они высказали после первого исследования. В 2012 году они исследовали 27 человек, страдающих фибрилляцией предсердий и артериальной гипертензией.Ранее МедикФорум рассказал о новом аппарате для лечения базилиомы, который установили в новосибирском областном онкологическом диспансере.