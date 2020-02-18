Устойчивые бактерии сепсиса - обнаружен новый антибиотик

«Чтобы справиться с продолжающимся кризисом антибиотиков для лечения сепсиса, необходимо найти соединения с новыми механизмами действия, способных лечить лекарственно-устойчивые инфекции», - пишут ученые. - Многие антибиотики получают из специализированных метаболитов бактерий, особенно из семейства актиномицетов".

"Мы использовали филогению биосинтетических генов наряду с отсутствием известных детерминант устойчивости для прогнозирования дивергентных членов семейства гликопептидов антибиотиков, которые могут иметь новые биологические активности», - продолжают авторы. - С помощью этих предсказаний, мы обнаружили двух членов нового функционального класса гликопептидных антибиотиков - хорошо известного гликопептидного антибиотика комплестатина и недавно открытого соединения корбомицина, с новым механизмом действия против сепсиса».