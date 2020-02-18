Устойчивые бактерии сепсиса - обнаружен новый антибиотик
Десятки тысяч умирают каждый год от сепсиса, провоцирующим заражение крови. Бактерии быстро распространяются и повреждают орган за органом. На счету каждая минута - чем быстрее и целенаправленее лечение, тем выше шансы на выживание. Ученые из Университета МакМастер в Канаде обнаружили новую группу антибиотиков, которые убивают устойчивые бактерии сепсиса.
Исследование уже опубликовано в специализированном журнале Nature.
«Чтобы справиться с продолжающимся кризисом антибиотиков для лечения сепсиса, необходимо найти соединения с новыми механизмами действия, способных лечить лекарственно-устойчивые инфекции», - пишут ученые. - Многие антибиотики получают из специализированных метаболитов бактерий, особенно из семейства актиномицетов".
Хотя экстракты актиномицетов традиционно подвергались скринингу с использованием платформ, основанных на активности, подход стал неблагоприятным из-за частого повторного открытия известных соединений.
"Мы использовали филогению биосинтетических генов наряду с отсутствием известных детерминант устойчивости для прогнозирования дивергентных членов семейства гликопептидов антибиотиков, которые могут иметь новые биологические активности», - продолжают авторы. - С помощью этих предсказаний, мы обнаружили двух членов нового функционального класса гликопептидных антибиотиков - хорошо известного гликопептидного антибиотика комплестатина и недавно открытого соединения корбомицина, с новым механизмом действия против сепсиса».
Корбомицин и комплостатин демонстрируют слабое развитие резистентности, эффективны в снижении бактериальной нагрузки кожной инфекции у мышей. Теперь иследователи хотят использовать подход, чтобы обнаружить дополнительные антибиотики, которые работают против устойчивых бактерий сепсиса.
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