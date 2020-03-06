«Это не тренировка»: ВОЗ призывает мир относиться к коронавирусу более серьезно
Чиновники здравоохранения ВОЗ предупреждают, что страны не воспринимают кризис из-за коронавируса достаточно серьезно, поскольку вспышки эпидемии распространились по всей Европе и в Соединенных Штатах, где медицинские работники озвучили предупреждения о «тревожном» отсутствии готовности к госпитализации.
Мировые рынки обвалились из-за опасений по поводу воздействия на экономику, страны стали предпринимать более решительные шаги для предотвращения распространения коронавируса, унесшего жизни 3300 человек и инфицировавшего 100 000 человек примерно в 85 странах.
Очередной круизный лайнер и закрытие учебных заведенийСлучаи инфицирования взлетели в Италии, Франции, Греции и Иране. Круизное судно было задержано у калифорнийского побережья для проверки пассажиров, у которых были обнаружены симптомы коронавируса - повторяется душераздирающий эпизод в Японии несколько недель назад, когда сотни людей были заражены на роскошном лайнере.
Эпидемия коронавируса нанесла серьезный ущерб международному бизнесу, туризму, спортивным мероприятиям и школам - 300 миллионов студентов и школьников отправлены домой.
Ватикан стал жертвой коронавирусаВатикан объявил, что папа Франциск может изменить свое расписание, Вифлеем был заблокирован, а Саудовская Аравия опустошила от туристов священное место ислама в Мекке, для его стерилизации.
Опасения по поводу экономических последствий от вспышки коронавируса вызвали падение фондовых рынков в Азии в пятницу 6 марта.
В Китаю по-прежнему большинство смертельных случаев, но число зараженных за его пределами растет быстрее - основными "горячими точками" являются Южная Корея, Иран и Италия.
Это не тренировкаВ четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что «длинный список» стран не демонстрирует необходимой подготовки для «соответствия уровню угрозы коронавируса».
«Это не тренировка. Сейчас не время сдаваться. Сейчас не время для оправданий», - заявил журналистам руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, призывая к «агрессивной готовности».
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