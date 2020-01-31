51-летняя Светлана Бондарчук полностью обнажилась в Сети
Светлана Бондарчук не перестает удивлять своих подписчиков. Светская львица продолжает доказывать, что 50 лет – это не повод перестать демонстрировать всю красоту женского тела.
В этот раз на своей странице в соцсети Instagram 51-летняя Бондарчук опубликовала видео, на котором она позирует полностью обнаженной со спины. Кадры получились по-настоящему откровенными, хотя на них и нельзя увидеть ничего того, что не пропустила бы цензура.
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Солнце, я становлюсь твоим лучом. Я режу кожу и оголяю нервы непритворно, Соли не будет мало тем, кто станет первым, Слово утонет в голосе минутной боли. Больше не осталось ничего. Больше не осталось ничего - теперь мне путь свободен. Ветер закружит вальс в коре тугих деревьев. Плечи вишневых стен сольются с белым фраком. Видишь, в моем саду теперь играют дети, Игры все те же под кристально-черным флагом. Я прошу тебя закрой глаза. Я прошу тебя закрой глаза - мне в эту ночь не спится. Запах ночных костров заведомо приятен. Возраст течет из рук, торопится в дорогу. Можно теперь тебя обнять, нас только двое. Кто то уже успел отдать дань некрологу. Вот и не осталось ничего. Вот и не осталось ничего - а лето пахнет солнцем. И.Б. ??
Ролик вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Одни интернет-пользователи похвалили Светлану за смелость и откровенность, а другие, наоборот, раскритиковали за слишком яркую демонстрацию тела в соцсетях.
«Прекрасная», «Ева», «Первая женщина», «Очень красивая», «Шикарная», «Стоило ли?», «Не надо», «Слишком много ню, зачем?», - написали интернет-пользователи.
В последнее время Светлана Бондарчук провоцирует неоднозначную реакцию в Сети. Так, недавно ее фотография без макияжа вызвала немало споров среди поклонников, писал «Медикфорум».
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