51-летняя Светлана Бондарчук полностью обнажилась в Сети

Солнце, я становлюсь твоим лучом. Я режу кожу и оголяю нервы непритворно, Соли не будет мало тем, кто станет первым, Слово утонет в голосе минутной боли. Больше не осталось ничего. Больше не осталось ничего - теперь мне путь свободен. Ветер закружит вальс в коре тугих деревьев. Плечи вишневых стен сольются с белым фраком. Видишь, в моем саду теперь играют дети, Игры все те же под кристально-черным флагом. Я прошу тебя закрой глаза. Я прошу тебя закрой глаза - мне в эту ночь не спится. Запах ночных костров заведомо приятен. Возраст течет из рук, торопится в дорогу. Можно теперь тебя обнять, нас только двое. Кто то уже успел отдать дань некрологу. Вот и не осталось ничего. Вот и не осталось ничего - а лето пахнет солнцем. И.Б. ??