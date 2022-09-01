Признаки дефицита витамина В12
Витамины и минералы играют важную роль в том, чтобы держать нас в тонусе, сохранять уровень энергии и снижать риск различных заболеваний. Витамин B12 оберегает здоровье нервов, а также способствует выработке ДНК и эритроцитов, и его дефицит опасен для здоровья.
Усталость - наиболее частый признак нехватки витамина В12. 96% жертв этого состояния говорили о «необычной усталости». Причем она бывает более распространена утром, когда вы просыпаетесь. У 30% также наблюдалось выпадение волос, язвы во рту или снижение остроты зрения, а 34% испытывали глоссит - отек и воспаление языка.
Дефицит витамина B12 может развиваться постепенно, но способен усилиться, если его не лечить вовремя. Некоторые из наиболее распространенных симптомов, помимо усталости, включают в себя:
- Одышку
- Головные боли и головокружение
- Бледность кожа
- Учащенное сердцебиение
- Желудочно-кишечные проблемы
- Трудности с концентрацией и вниманием
Обычно низкие уровни B-12 могут указывать на анемию, внутренних паразитов и гипертиреоз. Лучший способ диагностировать дефицит витамина B12 — анализ крови или мочи. В зависимости от ваших симптомов лечащий врач порекомендует провести тщательное исследование крови и проверит уровень гемоглобина, а также количество эритроцитов.
Витамин B12 не может вырабатываться естественным путем в организме, поэтому вы должны получать его в достаточном количестве из продуктов, которые едите. Некоторые из лучших источников витамина B12 включают говядину, свинину, ветчину, птицу, баранину, моллюсков, крабов, молочные продукты, такие как молоко, сыр, йогурт и яйца. Обогащенные злаки также могут обеспечить нас достаточным количеством этого жизненно важного питательного вещества. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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