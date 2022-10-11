5 опасностей для любителей ежедневного вина
Даже сами ученые не уверены в том, вредно или полезно каждый день употреблять по одному бокалу вина. Но вот 5 самых очевидных минусов этой привычки.
Увеличение веса
Избыточное потребление калорий любого рода, будь то белки, углеводы, жиры или алкоголь, может привести к увеличению веса. В то время как углеводы и белки содержат по 4 калории на грамм, алкоголь — 7, а жиры — 9. Это делает спиртное более калорийным само по себе. Кроме того, алкоголь часто сочетают с другими калорийными ингредиентами. Сода, сок и простой сироп — вот лишь некоторые из этих насыщенных сахаром смесей, которые часто сопровождают алкоголь. На самом деле, вы можете быть удивлены, узнав, что некоторые популярные напитки могут легко содержать 300 или более калорий на порцию.
Гормоны
Если человек ежедневно употребляет большое количество вина, высоки риски нарушения работы иммунной, нервной, эндокринной и гормональной систем. Эти нарушения могут иметь серьезные последствия для организма. Поскольку гормоны выполняют функции во многих системах организма, гормональный сбой может повлиять на репродуктивную функцию, психическое и поведенческое здоровье, иммунную функцию и многое другое.
Нарушения сна
Постоянное и длительное употребление вина может привести к ухудшению качества сна. Алкоголь влияет на активность мозга, замедляя ее. Он действует как депрессант нервной системы, позволяя людям чувствовать себя сонными и расслабленными. Некоторым это может помочь быстрее и лучше спать, но при избыточном употреблении это может вызвать нарушения сна. Избыток алкоголя обезвоживает тело, а само спиртное в организме переваривается всю ночь, и это может привести к нарушениям сна или даже бессоннице.
Здоровье сердца
Количество потребляемого вина влияет на здоровье сердца. Некоторые исследования показывают, что умеренное потребление вина связано со снижением риска ишемической болезни сердца (ИБС), другие утверждают, что хроническое употребление большого количества алкоголя может привести к алкогольной кардиомиопатии - состоянию, которое приводит к ослаблению сердечной мышцы.
Здоровье печени
Печень отвечает за метаболизм питательных веществ в организме, а также за их расщепление на более простые усваиваемые формы. Она также помогает организму переваривать алкоголь, превращая его в менее вредное вещество из токсина. Но избыток алкоголя может в конечном итоге повредить саму печень и привести к таким заболеваниям, как жировой гепатоз, алкогольный гепатит и цирроз, которые препятствуют ее правильному функционированию. Поскольку человек не может жить без функционирующей печени, соблюдение умеренного порога потребления алкоголя имеет важное значение для поддержания всего здоровья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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