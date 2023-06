Ученые заявили о пользе умеренных доз алкоголя для сердца

«Риск сердечно-сосудистых заболеваний был ниже у тех, кто умеренно или мало употребляли алкоголь», - констатировали ученые.

Ученые, представляющие Массачусетский университет, заявили, что умеренный прием спиртного способствует снижению риска болезней сердца, возникающих под влиянием стресса. Их данные опубликовал Journal of the American College of Cardiology (JACC).Сообщается, что научными специалистами были проанализированы сведения, касавшиеся 50 тысяч человек. Полезный эффект алкоголя проявлялся при условии, что женщины выпивали не больше одного напитка в день, а мужчины – не больше двух напитков.Согласно их гипотезе, позитивное действие алкоголя обусловливается его влиянием на нейронную активность в миндалевидном теле головного мозга, чувствительной к стрессу. В стрессовых обстоятельствах миндалевидное тело становится гиперактивным, что провоцирует появление негативных реакций из-за которых может пострадать сердце. Алкоголь, напротив, снижает активность этой области мозга, благодаря чему организм становится устойчивее к стрессу.Одновременно с этим ученые постулировали, что с регулярным приемом спиртного ассоциируется развитие многих нарушений и заболеваний в организме, и рекомендовать спиртное в качестве средства для укрепления здоровья они не могут.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие супы являются наиболее вредными в пожилом возрасте.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.