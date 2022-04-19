6 витаминов, которые могут подвергнуть вас раку, инсульту и повреждению нервов
Рынок пищевых добавок регулируется не так жестко, как рынок лекарств. Это делает потребителей более уязвимыми перед неправильной продажей товаров. Важно отметить, что большинство пищевых добавок безопасны, но некоторые из них могут представлять опасность для здоровья, особенно при приеме в больших дозах.
Что такое пищевые добавки?
Пищевая добавка включает в себя все, от витаминов и минералов до растительных и биоподобных продуктов.
Однако по большей части люди используют «добавку» для обозначения отдельного препарата витаминов или минералов или поливитаминов. Свидетельства о пользе приема пищевых добавок в лучшем случае неоднозначны.Тем не менее, доказательства связи пищевых добавок с проблемами со здоровьем накапливаются. Harvard Health предоставляет обзор исследований, связывающих высокие дозы витаминных добавок с рядом проблем со здоровьем.
Орган здравоохранения предваряет свою оценку словами:
«Большинство добавок безопасно принимать, но есть исключения».
В нем говорится:
- Высокие дозы бета-каротина связаны с повышенным риском рака легких у курильщиков.
- Дополнительный кальций и витамин D могут увеличить риск образования камней в почках
- Высокие дозы витамина Е могут привести к инсульту, вызванному кровоизлиянием в мозг
- Витамин К может мешать противосвертывающему действию препаратов, разжижающих кровь.
- Прием большого количества витамина B6 в течение года или дольше был связан с повреждением нервов, что может привести к нарушению движений тела.
Harvard Medical School
Здоровье
Образовательное учреждение высшего медицинского образования при Гарвардском университете.
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