Витамин В12 связан с быстрым снижением зрения «в течение нескольких минут» - проявляйте осторожность

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Витамин В12 связан с быстрым снижением зрения «в течение нескольких минут» - проявляйте осторожность

Недостаток витамина B12 может повредить нервы, поэтому это питательное вещество лучше всего добавлять людям, которые не могут получить его естественным путем. Однако есть неподтвержденные данные о том, что некоторые люди, принимающие таблетки, страдали синдромом Утхоффа. По мнению экспертов, эти осложнения могут привести к временному ухудшению зрения.

Семейный врач Татьяна Захарова объяснила:

«Феномен Утхоффа наблюдается у людей в возрасте от 40 до 49 лет, которые потребляют витамин B12. Он также чаще встречается у женщин, чем у мужчин».

На сегодняшний день нет никаких законных исследований связи между витамином B12 и феноменом Утхоффа.


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Синдром описывает набор неврологических симптомов, связанных с демиелинизацией клеток, когда тело перегревается. Повышение температуры тела может быть вызвано жаркой погодой, центральным отоплением, болезнью или лихорадкой, а также физической активностью.

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«Она включает три вещи, в том числе ипсилатеральную аносмию, ипсилатеральную атрофию зрительного нерва и контралатеральный отек диска зрительного нерва», — говорит Захарова. «Употребление пищевых источников с витамином B12 усиливает синтез ДНК», - говорит Захарова.

Но недостаток витамина B12 также может привести к осложнениям со зрением из-за миелоневропатии и периферической невропатии, отмечает эксперт.

У некоторых людей может развиться нейропатия зрительного нерва, которая может показать лучший прогресс, если ее диагностировать и лечить раньше, например, в начале симптомов. 

Хотя симптомы, как правило, носят временный характер, можно ожидать восстановления зрения после того, как температура тела вернется к норме. Иногда это может занять до 24 часов.

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