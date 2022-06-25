



«Феномен Утхоффа наблюдается у людей в возрасте от 40 до 49 лет, которые потребляют витамин B12. Он также чаще встречается у женщин, чем у мужчин».

«Она включает три вещи, в том числе ипсилатеральную аносмию, ипсилатеральную атрофию зрительного нерва и контралатеральный отек диска зрительного нерва», — говорит Захарова. «Употребление пищевых источников с витамином B12 усиливает синтез ДНК», - говорит Захарова.