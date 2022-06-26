Жир на животе: фактор, который может способствовать увеличению висцерального жира
Ишемическая болезнь сердца является единственным «самым большим убийцей», отмечая, что избыточный вес или ожирение могут «увеличить риск ишемической болезни сердца». Если вы страдаете ожирением, вам следует обратиться к своему терапевту за советом о безопасном похудении.
Лучший способ уменьшить висцеральный жир — это похудеть и сесть на диету. Висцеральный жир лучше реагирует на диету и физические упражнения, чем жир на бедрах, и добавляется, что регулярные физические упражнения также могут предотвратить возвращение висцерального жира.
Даже если вы не можете изменить свою генетику, гормоны или свой возраст, вы можете снизить риск заболевания, просто высыпаясь.
«Хотя медицинское сообщество все еще пытается разобраться в сложной взаимосвязи между сном и массой тела, появилось несколько потенциальных связей, которые подчеркивают потенциальную пользу потери веса от хорошего ночного отдыха и негативные последствия недосыпания для здоровья», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
В нем говорится, что одна из распространенных гипотез о связи между весом и сном связана с тем, как сон влияет на аппетит.
«Если у вас избыточный вес, изменения в вашем рационе и уровнях физической активности — это первый шаг к тому, чтобы помочь вам похудеть. Всем нужно разное количество сна. В среднем взрослым требуется от семи до девяти часов, а детям — от девяти до 13 часов», - говорит врач.
Кофеин и алкоголь могут помешать вам заснуть и помешать хорошему сну. Поэтому людям рекомендуется сократить употребление алкоголя и избегать употребления кофеина перед сном.
Ранее Медикфорум писал о факторах риска меланомы.
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