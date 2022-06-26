Жир на животе: фактор, который может способствовать увеличению висцерального жира

«Хотя медицинское сообщество все еще пытается разобраться в сложной взаимосвязи между сном и массой тела, появилось несколько потенциальных связей, которые подчеркивают потенциальную пользу потери веса от хорошего ночного отдыха и негативные последствия недосыпания для здоровья», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Если у вас избыточный вес, изменения в вашем рационе и уровнях физической активности — это первый шаг к тому, чтобы помочь вам похудеть. Всем нужно разное количество сна. В среднем взрослым требуется от семи до девяти часов, а детям — от девяти до 13 часов», - говорит врач.