Простой лайфхак с шарфом снижает риск сердечного приступа этой зимой

«Холодная погода забирает тепло вашего тела, поэтому вашему сердцу приходится работать усерднее, чтобы согреться. Ваши кровеносные сосуды сужаются, поэтому ваше сердце может сосредоточиться на перекачивании крови в мозг и другие основные органы», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Сердце качает кровь быстрее

Повышение артериального давления

Сердце работать больше, чем обычно

Кровь сгущается, что в худших случаях может привести к свертыванию крови и увеличивает риск сердечных приступов и инсультов

"Один из них заключается в том, чтобы свободно обернуть шарф вокруг рта и носа, чтобы воздух, которым вы дышите, был теплым. В качестве альтернативы вы также можете использовать маску для лица для этого".

Сердечные приступы — это неотложная медицинская помощь, которая возникает, когда прекращается поступление крови к сердцу — часто из-за тромба. Вы более подвержены риску сердечного приступа, если у вас ишемическая болезнь сердца, а это означает, что основные кровеносные сосуды сердца забиты холестерином. ОднакоКогда температура падает, наши тела приспосабливаются, чтобы удерживать тепло ядра и оставаться в тепле. Но эта адаптация может быть более сложной для тех, у кого есть проблемы с сердцем.Есть простые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя зимой, если у вас есть опасения по поводу своего сердца.Если вы страдаете стенокардией или болью в груди, это может облегчить симптомы в холодную погоду.Ранее МедикФорум писал о признаках жирной крови.

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