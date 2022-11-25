Простой лайфхак с шарфом снижает риск сердечного приступа этой зимой
Случаи сердечных приступов увеличиваются «почти сразу» после наступления холодов, что является причиной двух из пяти дополнительных смертей.
Сердечные приступы — это неотложная медицинская помощь, которая возникает, когда прекращается поступление крови к сердцу — часто из-за тромба. Вы более подвержены риску сердечного приступа, если у вас ишемическая болезнь сердца, а это означает, что основные кровеносные сосуды сердца забиты холестерином. Однако зимой этот риск еще больше возрастает по ряду причин.
Когда температура падает, наши тела приспосабливаются, чтобы удерживать тепло ядра и оставаться в тепле. Но эта адаптация может быть более сложной для тех, у кого есть проблемы с сердцем.
«Холодная погода забирает тепло вашего тела, поэтому вашему сердцу приходится работать усерднее, чтобы согреться. Ваши кровеносные сосуды сужаются, поэтому ваше сердце может сосредоточиться на перекачивании крови в мозг и другие основные органы», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Холодная погода может вызвать:
- Сердце качает кровь быстрее
- Повышение артериального давления
- Сердце работать больше, чем обычно
- Кровь сгущается, что в худших случаях может привести к свертыванию крови и увеличивает риск сердечных приступов и инсультов
"Один из них заключается в том, чтобы свободно обернуть шарф вокруг рта и носа, чтобы воздух, которым вы дышите, был теплым. В качестве альтернативы вы также можете использовать маску для лица для этого".
Если вы страдаете стенокардией или болью в груди, это может облегчить симптомы в холодную погоду.
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