Проблемы с засыпанием повышают риск инсульта на 16% - невролог Алехина
Люди, которые страдают пятью или более симптомами расстройства сна, удваивают риск инсульта.
Инсульт является серьезным и опасным для жизни неотложным состоянием.
Это происходит, когда кровоснабжение части мозга прекращается, обычно либо из-за тромба, либо из-за разрыва кровеносного сосуда. Известно множество факторов, повышающих риск инсульта, таких как курение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина , избыточный вес или ожирение.
"Исследования показали, что ваши привычки сна также могут подвергать вас большему риску. Симптомы бессонницы повышают вероятность инсульта. Наличие от одного до четырех симптомов бессонницы, которые могут быть такими легкими, как чувство усталости по утрам, увеличивает риск на 16 процентов. Риск инсульта увеличился до 51 процента среди тех, у кого было от пяти до восьми симптомов бессонницы".
Эти симптомы включали:
- Трудности засыпания
- Стараться изо всех сил, чтобы спать
- Слишком раннее пробуждение и невозможность снова заснуть
- Утром не чувствуете себя отдохнувшим.
"Все риски еще больше увеличиваются среди людей с депрессией, диабетом, гипертонией и сердечными заболеваниями".
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