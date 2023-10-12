Кардиолог: это худшее, что вы можете сделать, если у вас гипертония

«Самое худшее, что может сделать человек, если у него высокое кровяное давление, — это не относиться к нему достаточно серьезно. Это не больно, так почему меня это должно волновать? Поэтому мы называем его «тихим убийцей», потому что, если его не лечить, он повреждает все наши кровеносные сосуды, сердце, мозг и почки».

«Гипертония также может вызывать проблемы во всем организме, такие как почечная недостаточность, потеря зрения, когнитивные нарушения, деменция и сексуальная дисфункция».

Изменение образа жизни для снижения показателей высокого кровяного давления

"Вам также следует ограничить потребление соли не более чем шестью граммами соли в день, поскольку популярная приправа считается «самой главной причиной» артериального давления".

"Кроме того, может помочь отказ от курения и умеренного употребления алкоголя и кофеина".

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, означает, что ваше кровяное давление постоянно слишком высокое, из-за чего ваше сердце работает интенсивнее, чем следовало бы.Примерно каждый третий взрослый страдает от высокого кровяного давления.Независимо от того, покупаете ли вы домашнюю манжету для измерения артериального давления или измеряете его показания в кабинете врача общей практики, «важно» следить за своим уровнем, если вы страдаете гипертонией.Это может дать вам возможность проявить упреждающий подход и отслеживать, как ваш образ жизни, такой как физические упражнения и диета, влияет на ваше чтение.Кроме того, регулярный мониторинг вашего артериального давления может помочь вашим врачам решить, когда и когда корректировать ваши лекарства.Причина, по которой так важно следить за своим кровяным давлением, сводится к тому, что это заболевание повышает риск возникновения серьезных проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов.Со временем нагрузка, оказываемая кровяным давлением на кровеносные сосуды и сердце, может привести к ослаблению сердечной мышцы и ее работе менее эффективно. К сожалению, этот процесс не вызывает никаких тревожных сигналов, и вы совершенно не осознаете, что это происходит.Высокое кровяное давление означает не только плохие новости для здоровья сердечно-сосудистой системы.Поэтому очень важно поддерживать показатели артериального давления в пределах здорового диапазона.От здорового питания до регулярных физических упражнений — существует множество изменений в образе жизни, которые помогут контролировать ваше кровяное давление.Рекомендует придерживаться диеты с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки, богатой свежими фруктами и овощами.По данным службы здравоохранения, хотя физические упражнения могут повысить ваше кровяное давление во время их выполнения, регулярные физические движения могут помочь снизить уровень артериального давления.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые могут "убить" поджелудочную железу.

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