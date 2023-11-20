Увеличение количества сна предотвращает диабет 2 типа у женщин - врач-эндокринолог

"Было обнаружено, что недостаток сна в течение шести недель влияет на уровень инсулина и глюкозы. Это было более выражено у женщин, переживших менопаузу", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Мы видим, что для нормализации требуется больше инсулина в условиях ограничения сна. Инсулин, возможно, не действовал достаточно, чтобы противодействовать повышению уровня глюкозы в крови у женщин в постменопаузе. Если это будет сохраняться в течение долгого времени, вполне возможно, что длительный недостаток сна среди людей с преддиабетом может ускорить прогрессирование диабета 2 типа».

«Идеальная температура может варьироваться в зависимости от человека, но большинство исследований рекомендуют спать в более прохладной комнате с температурой от 65 до 68 градусов по Фаренгейту [около 18-20C]».

Ложитесь спать в одно и то же время каждый вечер и вставайте в одно и то же время каждое утро, включая выходные.

Уберите из спальни электронные устройства, такие как телевизоры, компьютеры и смартфоны.

Избегайте обильных приемов пищи, кофеина и алкоголя перед сном.

Физическая активность в течение дня поможет вам легче заснуть ночью.

Достаточное количество сна каждую ночь может сыграть ключевую роль в снижении риска развития диабета 2 типа. Таков результат исследования.Предыдущие исследования показали, что потеря сна является фактором риска многих хронических заболеваний, включая диабет и проблемы с сердцем.Но большая часть исследований была сосредоточена на серьезном кратковременном ограничении сна у мужчин. Исследователи хотели выяснить, какое влияние «средний» короткий сон (6,2 часа в сутки) оказывает на резистентность к инсулину у женщин.Инсулинорезистентность – это когда клетки вашего тела не реагируют должным образом на инсулин, который вырабатывает организм.В исследовании приняли участие 40 женщин разного возраста, которые имели здоровый уровень сахара в крови и здоровый сон, но были фактором риска развития диабета 2 типа. Их реакции на инсулин и глюкозу отслеживались в течение двух шестинедельных периодов: шесть недель адекватного сна и шесть недель сна по 6,2 часа в сутки.Исследователи надеялись, что исследование может обеспечить легкое изменение образа жизни, которое может снизить риск развития преддиабетного состояния и, в конечном итоге, диабета 2 типа.Здоровому взрослому человеку обычно требуется от семи до девяти часов сна. Но возраст, здоровье и личные обстоятельства влияют на то, сколько сна нужно человеку — некоторые люди, естественно, спят больше, чем другие.Для тех, кто с трудом засыпает, важна температура в спальне. Следите за тем, чтобы температура в вашей спальне отвлекала вас от ощущения слишком жаркого или слишком холодного.Ранее МедикФорум писал о признаках больной печени.

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