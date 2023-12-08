Кардиохирург Бокерия назвал правило 10 тыс. шагов в день обоснованным, врач Варфоломеев рассказал о полезных для сердца упражениях

«Практически все исследователи пришли к заключению, что эффективное или критически значимое для качества здоровья количество шагов в день варьируется от восьми до 12 тыс. Для получения положительных результатов для здоровья и снижения рисков некоторых видов заболеваний достаточно увеличить активность до 5,5 тыс. шагов в день, но в большинстве случаев значимый эффект возникает как раз в районе пресловутых 10 тыс.», — уточнил кардиохирург.

"Ваше сердце — самая важная мышца в вашем теле, поэтому не следует ли уделять время его тренировке? Даже если вы почти не занимаетесь спортом, никогда не поздно начать заниматься этим регулярно. Даже ежедневная 30-минутная быстрая прогулка может изменить ситуацию. Для здоровья сердца важны аэробные упражнения и тренировки с отягощениями".

Примеры аэробных упражнений

Гулять пешком

Езда на велосипеде по равнинной местности

Плавание

Бойкая ходьба

Бег трусцой

Занятия такими видами спорта, как бадминтон, баскетбол и футбол.

Поход в гору

Танцы

Силовые тренировки

"Во-первых, прежде чем приступить к тренировке с отягощениями, убедитесь, что вы выполнили разминку и по крайней мере 10 минут занимались аэробными упражнениями".

НЕ задерживать дыхание

Вдыхайте во время расслабления, выдыхайте во время нагрузки

Держите тело в вертикальном положении.

В издании напомнили: про правило говорят, будто бы изначально это был всего лишь рекламный ход от создателей трекеров для шагов. Якобы цифра — условная и никак не связана с оздоровительным эффектом.По словам Лео Бокерии, было проведено множество исследований, подтвердивших пользу ходьбы для здоровья.Ваше сердце — это мышца, и, как и любую другую мышцу вашего тела, вам необходимо регулярно тренировать его, чтобы оно оставалось здоровым и сильным. Врач-кардиолог Олег Варфоломеев делится лучшими тренировками для сердца.о самых полезных упражнениях для сердца.Аэробные упражнения, также известные как кардио, улучшают вашу выносливость. При выполнении аэробных упражнений у вас учащается сердцебиение, и вы начинаете потеть. Они помогают улучшить кровообращение и снизить кровяное давление. Если у вас диабет, они также помогают контролировать уровень сахара в крови.В течение недели вы можете выполнять упражнения средней и высокой интенсивности, чтобы тренировки были интересными. Главное — заниматься любимым делом и делать это регулярно!Силовые тренировки (также известные как тренировки с отягощениями) могут помочь улучшить композицию тела. Тем, у кого много жира в организме, это может помочь уменьшить жир и создать более стройную мышечную массу.Сочетание аэробных упражнений с силовыми тренировками также может помочь повысить уровень ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) или «хорошего» холестерина и снизить уровень ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) или «плохого» холестерина.В идеале силовая тренировка должна прорабатывать основные группы мышц, такие как руки, ноги, бедра, грудь, плечи, пресс и спина.Ранее МедикФорум писал о симптомах гормонального сбоя.

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