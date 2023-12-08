Кардиохирург Бокерия назвал правило 10 тыс. шагов в день обоснованным, врач Варфоломеев рассказал о полезных для сердца упражениях

380 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1556710/
Кардиохирург Бокерия назвал правило 10 тыс. шагов в день обоснованным, врач Варфоломеев рассказал о полезных для сердца упражениях


Кардиохирург, президент НИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени И.Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия в беседе с «Российской газетой» рассказал, работает ли правило 10 тыс. шагов в день.


В издании напомнили: про правило говорят, будто бы изначально это был всего лишь рекламный ход от создателей трекеров для шагов. Якобы цифра — условная и никак не связана с оздоровительным эффектом.

По словам Лео Бокерии, было проведено множество исследований, подтвердивших пользу ходьбы для здоровья.

«Практически все исследователи пришли к заключению, что эффективное или критически значимое для качества здоровья количество шагов в день варьируется от восьми до 12 тыс. Для получения положительных результатов для здоровья и снижения рисков некоторых видов заболеваний достаточно увеличить активность до 5,5 тыс. шагов в день, но в большинстве случаев значимый эффект возникает как раз в районе пресловутых 10 тыс.», — уточнил кардиохирург.

Ваше сердце — это мышца, и, как и любую другую мышцу вашего тела, вам необходимо регулярно тренировать его, чтобы оно оставалось здоровым и сильным. Врач-кардиолог Олег Варфоломеев делится лучшими тренировками для сердца.

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал специально для МедикФорум о самых полезных упражнениях для сердца.

"Ваше сердце — самая важная мышца в вашем теле, поэтому не следует ли уделять время его тренировке? Даже если вы почти не занимаетесь спортом, никогда не поздно начать заниматься этим регулярно. Даже ежедневная 30-минутная быстрая прогулка может изменить ситуацию. Для здоровья сердца важны аэробные упражнения и тренировки с отягощениями".

Аэробные упражнения, также известные как кардио, улучшают вашу выносливость. При выполнении аэробных упражнений у вас учащается сердцебиение, и вы начинаете потеть. Они помогают улучшить кровообращение и снизить кровяное давление. Если у вас диабет, они также помогают контролировать уровень сахара в крови.

Примеры аэробных упражнений


Если вы никогда или почти не занимались спортом, можно начать с следующих простых занятий:
  • Гулять пешком
  • Езда на велосипеде по равнинной местности
  • Плавание
Когда вы будете готовы к более напряженной тренировке, вы можете попробовать:
  • Бойкая ходьба        
  • Бег трусцой
  • Занятия такими видами спорта, как бадминтон, баскетбол и футбол.
  • Поход в гору
  • Танцы
В течение недели вы можете выполнять упражнения средней и высокой интенсивности, чтобы тренировки были интересными. Главное — заниматься любимым делом и делать это регулярно!

Силовые тренировки


Силовые тренировки (также известные как тренировки с отягощениями) могут помочь улучшить композицию тела. Тем, у кого много жира в организме, это может помочь уменьшить жир и создать более стройную мышечную массу. 

Сочетание аэробных упражнений с силовыми тренировками также может помочь повысить уровень ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) или «хорошего» холестерина и снизить уровень ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) или «плохого» холестерина.
В идеале силовая тренировка должна прорабатывать основные группы мышц, такие как руки, ноги, бедра, грудь, плечи, пресс и спина.

2 вещи, на которые следует обратить внимание, прежде чем начать тренировку с отягощениями

"Во-первых, прежде чем приступить к тренировке с отягощениями, убедитесь, что вы выполнили разминку и по крайней мере 10 минут занимались аэробными упражнениями".


Во время тренировок с отягощениями помните:
  • НЕ задерживать дыхание
  • Вдыхайте во время расслабления, выдыхайте во время нагрузки
  • Держите тело в вертикальном положении.


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Теги : советы врачей, польза ходьбы, здоровье сердца