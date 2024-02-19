Врач Белова рассказала о влияния неправильного питания на преддиабет, эндокринолог Гуреева перечислила признаки начала диабета
Исследования показывают, что только 70% случаев преддиабет переходит в диабет II типа. Это состояние формируется из-за неправильного питания, сообщает врач-эндокринолог Юлиана Белова.
Преддиабет — это состояние, когда уровень глюкозы в крови повышен, но еще не достигает критических показателей диабета. Есть две формы преддиабета — нарушение гликемии натощак и нарушение толерантности к глюкозе.
Риск заболеть повышается из-за наследственности, ожирения и возраста старше 45 лет. Неправильное питание, включая фастфуд и сладости, также увеличивает вероятность. Использование искусственного интеллекта позволяет выявить преддиабет у 60% пациентов по возрасту, индекс массы тела и приему лекарств.
Преддиабет часто не имеет явных симптомов, но лишний вес, нарушение зрения и высыпания на коже могут указывать на его наличие. Доктор Белова советует снизить потребление простых углеводов и ограничить потребление фруктов.
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум рассказала по каким признаках можно определить наличие преддиабета.
Преддиабет - это состояние, которое предшествует развитию диабета 2 типа.
"В это время уровень глюкозы в крови выше нормы, но ещё не достигает уровня, характерного для диабета. Важно заметить симптомы преддиабета и предпринять меры для предотвращения перехода к диабету", - говорит Гуреева.
Симптомы преддиабета:
- Частое мочеиспускание. Пациенты с преддиабетом часто испытывают увеличенное количество мочеиспусканий.
- Чувство жажды. Увеличенная мочеотделение может привести к чувству сухости во рту и жажды.
- Усталость. Пациенты могут чувствовать усталость и слабость, особенно после еды.
- Изменения в весе. Некоторые люди с преддиабетом могут набирать вес, особенно в области живота.
- Чувство голода. Повышенный аппетит и чувство голода могут быть признаками.
- Медленное заживление ран. Повреждения или порезы могут заживать медленнее, чем обычно.
- Зуд и кожные проблемы. Частые инфекции, зуд или изменения цвета кожи могут быть связаны с преддиабетом.
- Изменения в зрении. Может возникнуть размытость зрения.
"Важно отметить, что многие из этих симптомов могут быть незаметными или неразличимыми, и точное диагностирование преддиабета требует медицинского обследования и измерения уровня глюкозы в крови".
Если у вас есть подозрение на преддиабет, рекомендуется обратиться к врачу для соответствующей оценки и дальнейших рекомендаций.
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