Врач Вялов перечислил продукты, которые никогда нельзя есть на завтрак, гастроэнтеролог Алисова рекомендовала полезные варианты

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Врач Вялов перечислил продукты, которые никогда нельзя есть на завтрак, гастроэнтеролог Алисова рекомендовала полезные варианты


Стоит задуматься, если в первый прием пищи  организм получает преимущественно жиры и сахар.


И для этого необязательно есть жареное, консервированное, конфеты или торт. Бутерброда с сыром, колбасой и майонезом, если питаться такой едой регулярно, достаточно, чтобы получить большое количество сахара и жира (колбаса и сыр содержат много жира, а майонез - сахара), отметил в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Такой завтрак увеличивает нагрузку на поджелудочную и ускоряет развитие атеросклероза кровеносных сосудов.

Как отметил врач, сыр - точно не тот продукт, который стоит есть регулярно в большом количестве. Потому как жиров в нем достаточно (около 50 процентов). Поджелудочной тяжело справляться с такой пищей и она работает на износ, производя нужные ферменты (например, липазу, которая растворяет жиры).

"И, если вы питаетесь так постоянно, то это в результате приведет к поражению клеток и панкреатиту", - предостерег врач.

"Завтрак – это важная часть питания, и выбор правильных продуктов может положительно сказаться на вашем здоровье и общем самочувствии", - подтверждает врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Алисова назвала лучшие варианты завтрака, которые улучшают здоровье и пищеварение.

Овсянка

Богата клетчаткой, витаминами и минералами.

"Может быть приготовлена на воде или молоке, а затем дополнена свежими фруктами, орехами или медом".


Яйца

Источник высококачественного белка, витаминов и минералов. Можно приготовить яйца различными способами: вареные, пожаренные, омлет и т. д.

Гречка

Богата клетчаткой и минералами. Можно подавать с добавлением нежирного йогурта, свежих фруктов или орехов.

Фрукты и ягоды

Богаты витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Можно добавлять к йогурту, овсянке или употреблять отдельно.

Творог или йогурт

Источник белка и кальция.

"Выбирайте нежирные варианты и добавляйте свежие фрукты или орехи".


Авокадо на тосте

Авокадо содержит здоровые жиры, клетчатку и витамины. Можно положить его на цельнозерновой тост.

Мюсли с нежирным молоком

Выбирайте мюсли с низким содержанием сахара и добавляйте свежие фрукты или ягоды.

Банановые оладьи

Приготовьте оладьи на бананах с яйцами и овсянкой. Это вкусно и питательно.

Греческий йогурт с орехами

"Греческий йогурт богат белком, а орехи добавляют полезные жиры и текстуру".


Тосты с авокадо и томатами

На цельнозерновых тостах выложите тонкий слой авокадо и нарезанные томаты.



Ранее МедикФорум писал о вреде сахара и соли.


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