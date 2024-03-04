Врач Вялов перечислил продукты, которые никогда нельзя есть на завтрак, гастроэнтеролог Алисова рекомендовала полезные варианты
Стоит задуматься, если в первый прием пищи организм получает преимущественно жиры и сахар.
И для этого необязательно есть жареное, консервированное, конфеты или торт. Бутерброда с сыром, колбасой и майонезом, если питаться такой едой регулярно, достаточно, чтобы получить большое количество сахара и жира (колбаса и сыр содержат много жира, а майонез - сахара), отметил в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.
Такой завтрак увеличивает нагрузку на поджелудочную и ускоряет развитие атеросклероза кровеносных сосудов.
Как отметил врач, сыр - точно не тот продукт, который стоит есть регулярно в большом количестве. Потому как жиров в нем достаточно (около 50 процентов). Поджелудочной тяжело справляться с такой пищей и она работает на износ, производя нужные ферменты (например, липазу, которая растворяет жиры).
"И, если вы питаетесь так постоянно, то это в результате приведет к поражению клеток и панкреатиту", - предостерег врач.
"Завтрак – это важная часть питания, и выбор правильных продуктов может положительно сказаться на вашем здоровье и общем самочувствии", - подтверждает врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Алисова назвала лучшие варианты завтрака, которые улучшают здоровье и пищеварение.
Овсянка
Богата клетчаткой, витаминами и минералами.
"Может быть приготовлена на воде или молоке, а затем дополнена свежими фруктами, орехами или медом".
Яйца
Источник высококачественного белка, витаминов и минералов. Можно приготовить яйца различными способами: вареные, пожаренные, омлет и т. д.
Гречка
Богата клетчаткой и минералами. Можно подавать с добавлением нежирного йогурта, свежих фруктов или орехов.
Фрукты и ягоды
Богаты витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Можно добавлять к йогурту, овсянке или употреблять отдельно.
Творог или йогурт
Источник белка и кальция.
"Выбирайте нежирные варианты и добавляйте свежие фрукты или орехи".
Авокадо на тосте
Авокадо содержит здоровые жиры, клетчатку и витамины. Можно положить его на цельнозерновой тост.
Мюсли с нежирным молоком
Выбирайте мюсли с низким содержанием сахара и добавляйте свежие фрукты или ягоды.
Банановые оладьи
Приготовьте оладьи на бананах с яйцами и овсянкой. Это вкусно и питательно.
Греческий йогурт с орехами
"Греческий йогурт богат белком, а орехи добавляют полезные жиры и текстуру".
Тосты с авокадо и томатами
На цельнозерновых тостах выложите тонкий слой авокадо и нарезанные томаты.
Ранее МедикФорум писал о вреде сахара и соли.
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