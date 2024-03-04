Врач Вялов перечислил продукты, которые никогда нельзя есть на завтрак, гастроэнтеролог Алисова рекомендовала полезные варианты

"И, если вы питаетесь так постоянно, то это в результате приведет к поражению клеток и панкреатиту", - предостерег врач.

"Завтрак – это важная часть питания, и выбор правильных продуктов может положительно сказаться на вашем здоровье и общем самочувствии", - подтверждает врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

"Может быть приготовлена на воде или молоке, а затем дополнена свежими фруктами, орехами или медом".

"Выбирайте нежирные варианты и добавляйте свежие фрукты или орехи".

"Греческий йогурт богат белком, а орехи добавляют полезные жиры и текстуру".

И для этого необязательно есть жареное, консервированное, конфеты или торт. Бутерброда с сыром, колбасой и майонезом, если питаться такой едой регулярно, достаточно, чтобы получить большое количество сахара и жира (колбаса и сыр содержат много жира, а майонез - сахара),Такой завтрак увеличивает нагрузку на поджелудочную и ускоряет развитие атеросклероза кровеносных сосудов.Как отметил врач, сыр - точно не тот продукт, который стоит есть регулярно в большом количестве. Потому как жиров в нем достаточно (около 50 процентов). Поджелудочной тяжело справляться с такой пищей и она работает на износ, производя нужные ферменты (например, липазу, которая растворяет жиры).Алисова назвала лучшие варианты завтрака, которые улучшают здоровье и пищеварение.Богата клетчаткой, витаминами и минералами.Источник высококачественного белка, витаминов и минералов. Можно приготовить яйца различными способами: вареные, пожаренные, омлет и т. д.Богата клетчаткой и минералами. Можно подавать с добавлением нежирного йогурта, свежих фруктов или орехов.Богаты витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Можно добавлять к йогурту, овсянке или употреблять отдельно.Источник белка и кальция.Авокадо содержит здоровые жиры, клетчатку и витамины. Можно положить его на цельнозерновой тост.Выбирайте мюсли с низким содержанием сахара и добавляйте свежие фрукты или ягоды.Приготовьте оладьи на бананах с яйцами и овсянкой. Это вкусно и питательно.На цельнозерновых тостах выложите тонкий слой авокадо и нарезанные томаты.Ранее МедикФорум писал о вреде сахара и соли.

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