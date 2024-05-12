Невролог Сурская назвала последствия инсульта: некроз и мозговая кома, врач Алехина рассказала о первых признаках опасного состояния

"Один из наиболее распространенных симптомов инсульта - это внезапная слабость или онемение в лице, руках или ногах, особенно с одной стороны тела. Это может произойти вдруг и без предупреждения. Другие часто встречающиеся признаки включают внезапные проблемы с зрением, особенно в одном глазу, нарушение координации, внезапные проблемы с произношением или пониманием слов, а также внезапные и сильные головные боли без явной причины", - говорит Алехина.

По словам доктора, существуют две основные категории этого состояния: ишемический или церебральный инфаркт и геморрагический инсульт. Они различаются по области поражения и причинам, вызывающим их появление.Елена Сурская отмечает, что причиной инсультов обычно являются заболевания сосудов головного мозга, такие как гипертония, атеросклероз, сердечные заболевания и инфаркт миокарда. Чаще всего инсульт происходит из-за васкулита, который вызывает нарушение свертываемости крови и разрушение стенок сосудов. Невролог напоминает, что факторами риска развития этого заболевания являются вредные привычки, недостаток физической активности, депрессия и частые стрессы, а также ожирение и сахарный диабет.Сурская советует людям, находящимся в группе риска, изменить свой образ жизни и регулярно посещать врача. По данным невролога, геморрагический инсульт приводит к смерти более 50% пациентов. Медикам сложно справиться с такими последствиями, как нарушения речи и двигательной активности, а парез может сохраниться на всю жизнь,как определить инсульт по первым признакам.Важно помнить, что признаки инсульта могут проявляться по-разному у разных людей и в зависимости от того, какая часть мозга поражена. Например, у некоторых людей можетЕсли у вас или у кого-то из ваших близких возникли подобные симптомы, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. В случае инсульта время играет решающую роль, и чем быстрее будет предоставлена медицинская помощь, тем больше шансов на полное восстановление или минимизацию последствий. Не оставайтесь в нерешительности, даже если симптомы кажутся временными или малозначительными. Каждая минута ценна.Ранее МедикФорум писал о пользе лимонов и яиц для здоровбя печени.

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