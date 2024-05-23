Колопроктолог Беджанян рассказал, что помогает справиться с «запором путешественника»

«Не стоит забывать про овощи и фрукты в рационе, есть цельнозерновые продукты и бобовые. Клетчатка нужна для перистальтики кишечника и мягкого выведения пищевого комка. Воду нужно употреблять в количестве не менее 30 мл воды на килограмм веса человека», - поделился врач рекомендацией с aif.ru

Врач Беджанян рассказал, что так называемый «запор путешественника» является временным расстройством в работе кишечника, вызывающим трудности с дефекацией при попадании человека в непривычные для него условия. Например, такое может произойти из-за поездки в отпуск или командировку.Усугубляют проблему (а также повышают риск того, что запор все же возникнет) недостаточное употребление воды, длительное сидение и недостаток физической активности, движения, а также смена часовых поясов и сильное волнение, стресс.Колопроктолог Беджанян отметил, что для решения ситуативных проблем со стулом следует употреблять достаточно клетчатки и воды.Также для профилактики «запоров путешественника» и борьбы с ними специалист считает важным минимизироват количество высокожирных, жареных и рафинированных продуктов, которые обладают свойством замедлять перистальтику ЖКТ. При позывах в туалет надо следовать им, а не гасить, поскольку откладывание дефекации ведет к отвердеванию каловых масс, замедляющему их продвижение по кишечнику.Дополнительно можно принимать йогурты, содержащие про- и пребиотики.Кроме того, для хорошей работы кишечника важно развивать стрессоустойчивость, заявил колопроктолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько опасной может оказаться для кишечника проглоченная жвачка

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.