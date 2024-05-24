Врач Холдин объяснил почему спиртное делает мужчин женственными, эндокринолог Гуреева рассказала как алкоголь влияет на женские гормоны

"Любой может заметить изменения в типичном телосложении мужчины, который часто употребляет алкоголь. У него появляется не только живот, но и увеличиваются грудные железы, а жировые отложения начинают накапливаться 'по женскому образцу' — на бедрах и боках", — отметил Холдин.

"Алкоголь может оказывать разнообразное воздействие на гормональную сферу женщин. Алкоголь может влиять на уровень женских половых гормонов, таких как эстрогены. Это может привести к дисбалансу гормонов и различным проблемам, включая нарушения менструального цикла и проблемы с плодородием", - говорит Гуреева.

"Потребление алкоголя может увеличить риск развития различных заболеваний репродуктивной системы у женщин, таких как эндометриоз, миома матки и дисфункция яичников".

"Эти факторы подчеркивают важность умеренного потребления алкоголя у женщин и воздержания от него во время беременности и в период планирования беременности".

У женщин, по его словам, происходят обратные процессы — снижается количество женских гормонов, что может привести к нарушению менструального цикла и уменьшить вероятность забеременеть.По данным британского статистика и эксперта по рискам, Дэвида Шпигельхалтера, употребление 15–16 единиц алкоголя (150–160 граммов чистого этанола) в неделю увеличивает риск возникновения инсульта, рака, инфаркта и деменции. Еще более серьезным становится риск при употреблении 20–30 единиц.Согласно рекомендациям служб здравоохранения Великобритании, установленным в 2016 году, еженедельное потребление алкоголя не должно превышать 14 единиц.как алкоголь воздействует на женскую гормональную сферу.Чрезмерное употребление алкоголя может нарушить регулярность менструального цикла. Это может проявляться как в учащенном или замедленном цикле, так и в полном отсутствии менструации.Употребление алкоголя во время беременности может привести к серьезным последствиям для здоровья плода, таким как врожденные дефекты и задержка в развитии. Это связано с тем, что алкоголь может проникать через плаценту и наносить вред развивающемуся ребенку.Некоторые исследования показывают, что употребление алкоголя связано с увеличенным риском развития рака молочной железы и других раковых заболеваний женской репродуктивной системы.Чрезмерное потребление алкоголя может увеличить риск развития остеопороза у женщин, особенно в постменопаузальном периоде.Ранее МедикФорум писал о вреде водки для поджелудочной.

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