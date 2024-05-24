Врач Холдин объяснил почему спиртное делает мужчин женственными, эндокринолог Гуреева рассказала как алкоголь влияет на женские гормоны
При долгом и чрезмерном употреблении алкоголя происходит постепенное снижение уровня основного мужского гормона — тестостерона, а вместе с ним увеличивается выработка женских гормонов. Об этом предупредил главный нарколог Подмосковья, Виталий Холдин, цитируемый «Радио 1» с ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.
"Любой может заметить изменения в типичном телосложении мужчины, который часто употребляет алкоголь. У него появляется не только живот, но и увеличиваются грудные железы, а жировые отложения начинают накапливаться 'по женскому образцу' — на бедрах и боках", — отметил Холдин.
У женщин, по его словам, происходят обратные процессы — снижается количество женских гормонов, что может привести к нарушению менструального цикла и уменьшить вероятность забеременеть.
По данным британского статистика и эксперта по рискам, Дэвида Шпигельхалтера, употребление 15–16 единиц алкоголя (150–160 граммов чистого этанола) в неделю увеличивает риск возникновения инсульта, рака, инфаркта и деменции. Еще более серьезным становится риск при употреблении 20–30 единиц.
Согласно рекомендациям служб здравоохранения Великобритании, установленным в 2016 году, еженедельное потребление алкоголя не должно превышать 14 единиц.
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала специально для МедикФорум как алкоголь воздействует на женскую гормональную сферу.
"Алкоголь может оказывать разнообразное воздействие на гормональную сферу женщин. Алкоголь может влиять на уровень женских половых гормонов, таких как эстрогены. Это может привести к дисбалансу гормонов и различным проблемам, включая нарушения менструального цикла и проблемы с плодородием", - говорит Гуреева.
Менструальный цикл
Чрезмерное употребление алкоголя может нарушить регулярность менструального цикла. Это может проявляться как в учащенном или замедленном цикле, так и в полном отсутствии менструации.
Риск болезней репродуктивной системы
"Потребление алкоголя может увеличить риск развития различных заболеваний репродуктивной системы у женщин, таких как эндометриоз, миома матки и дисфункция яичников".
Риск при беременности
Употребление алкоголя во время беременности может привести к серьезным последствиям для здоровья плода, таким как врожденные дефекты и задержка в развитии. Это связано с тем, что алкоголь может проникать через плаценту и наносить вред развивающемуся ребенку.
Риск рака
Некоторые исследования показывают, что употребление алкоголя связано с увеличенным риском развития рака молочной железы и других раковых заболеваний женской репродуктивной системы.
Остеопороз
Чрезмерное потребление алкоголя может увеличить риск развития остеопороза у женщин, особенно в постменопаузальном периоде.
"Эти факторы подчеркивают важность умеренного потребления алкоголя у женщин и воздержания от него во время беременности и в период планирования беременности".
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