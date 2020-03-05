Вирусы не страшны: как поднять иммунитет весной

Врачи настоятельно рекомендуют перестать заниматься самолечением и не выписывать себе витамины. В весенний период медики советуют принимать адаптогены. Эта группа фармакологических препаратов увеличивает устойчивость к депрессивным состояниям, стрессам и психоэмоциональным расстройствам.В остальном специалисты рекомендуют придерживаться самых обычных правил здорового образа жизни: спать не менее семи часов в сутки, держать спальню в затемненном состоянии, не использовать мультимедийные устройства за час до сна и не переедать на ночь. В рацион следует добавить фрукты и овощи. Не обойтись и без пеших прогулок на свежем воздухе, хотя бы по 30 минут в день.