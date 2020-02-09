Актриса Ирина Пегова умилила Сеть своей детской фотографией

«Люблю этой снимок! 05.06.1984 я помню этот момент, в садике нас позвали на фотографию, я побежала первой, (впрочем, как всегда), заняла выгодную позицию и... вылетела Галка!», - подписала раритетный кадр Ирина Пегова.

«Ирина, какая же вы хорошенькая, как же приятно вспоминать годы, когда мы маленькие», «Вы совсем не изменились Ирочка. Красавица и в очень юном возрасте и сейчас», «Ой, нисколечко не изменились! Такая же девчушка», «Тот же взгляд», «Лицо не изменилось», - написали интернет-пользователи в комментариях.