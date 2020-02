Актриса Ирина Пегова умилила Сеть своей детской фотографией

View this post on Instagram

Люблю этой снимок ! 05.06.1984 я помню этот момент, в садике нас позвали на фотографию, я побежала первой, ( впрочем, как всегда), заняла выгодную позицию и ... вылетела Галка ! О многом говорит .... одноклассники мои, узнаёте Ленку Демидову ?? #детскийсад #настальгияподетству