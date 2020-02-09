Актриса Ирина Пегова умилила Сеть своей детской фотографией
Российская актриса театра и кино Ирина Пегова не перестает удивлять своих поклонников. В этот раз 41-летняя артистка поделилась в соцсетях архивным детским снимком из далеких восьмидесятых годов.
На своей странице в Instagram Пегова опубликовала черно-белую фотографию 1984 года, которая была сделана в детском садике. Тогда будущей актрисе было всего восемь лет.
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Люблю этой снимок ! 05.06.1984 я помню этот момент, в садике нас позвали на фотографию, я побежала первой, ( впрочем, как всегда), заняла выгодную позицию и ... вылетела Галка ! О многом говорит .... одноклассники мои, узнаёте Ленку Демидову ?? #детскийсад #настальгияподетству
«Люблю этой снимок! 05.06.1984 я помню этот момент, в садике нас позвали на фотографию, я побежала первой, (впрочем, как всегда), заняла выгодную позицию и... вылетела Галка!», - подписала раритетный кадр Ирина Пегова.
Многих поклонников детский снимок любимой актрисы по-настоящему умилил. Некоторые отметили, что актриса почти не изменилась с тех времен – все такая же «хорошенькая».
«Ирина, какая же вы хорошенькая, как же приятно вспоминать годы, когда мы маленькие», «Вы совсем не изменились Ирочка. Красавица и в очень юном возрасте и сейчас», «Ой, нисколечко не изменились! Такая же девчушка», «Тот же взгляд», «Лицо не изменилось», - написали интернет-пользователи в комментариях.
В последнее время звезды все чаще стали делиться своими архивными фото. Так, на днях себя в 22 года показала оперная певица Анна Нетребко.
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